Окупанти планували зняти фейк про допомогу персоналу ЧАЕС

Російські окупанти планували зробити фейкову "новину" про надання гуманітарної допомоги персоналу в Чорнобильській зоні відчуження.

Джерело: пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Дослівно: "Загарбники завезли гуманітарну допомогу в зону ЧАЕС для створення "картинки для ЗМІ".

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Персонал ЧАЕС категорично відмовився від такої "допомоги" та загарбники вирішили переодягнути своїх військових у форму концерну NOVARKA та зняли сюжет.

Зазначимо, що персонал NOVARKA завершив свою роботу у зоні відчуження ще у вересні 2020 року".

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