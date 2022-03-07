Окупанти планували зняти фейк про допомогу персоналу ЧАЕС
Понеділок, 7 березня 2022, 17:52
Російські окупанти планували зробити фейкову "новину" про надання гуманітарної допомоги персоналу в Чорнобильській зоні відчуження.
Джерело: пресслужба НАЕК "Енергоатом"
Дослівно: "Загарбники завезли гуманітарну допомогу в зону ЧАЕС для створення "картинки для ЗМІ".
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Персонал ЧАЕС категорично відмовився від такої "допомоги" та загарбники вирішили переодягнути своїх військових у форму концерну NOVARKA та зняли сюжет.
Зазначимо, що персонал NOVARKA завершив свою роботу у зоні відчуження ще у вересні 2020 року".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 24 лютого, у день початку повномасштабної війни Росії проти України, російські окупанти при спробі наступу на Київ встановили контроль над Чорнобильською зоною відчуження, взявши в заручники персонал.
- Через недбальство окупанти ймовірно перейшли на заборонені ділянки або зачепили об’єкти із значним радіаційним забрудненням, внаслідок чого вони зазнають сильного випромінювання.
- У Міжнародній агенції атомної енергії обіцяли надіслати свої делегації для інспекції радіаційної безпеки в зоні відчуження довкола ЧАЕС.
- Мер Славутича Юрій Фомічев, в якому мешкають родини працівників у зоні відчуження на ЧАЕС, сказав, що персонал десяту добу поспіль вимушений забезпечувати діяльність на об'єкті, а також має обмежений запас ліків і харчування.
- Також російські окупанти навмисно завозили "масовку" в захоплений Херсон, щоби зняти фейкову "новину" про роздачу гумдопомоги мешканцям міста. Громадяни України відмовились брати допомогу з рук окупантів та вийшли на мітинг з українськими прапорами.