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СБУ затримала нардепа при спробі перетину кордону - джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 20:59

При спробі перетину кордону з Польщею Служба безпеки України затримала народного депутата Євгенія Шевченка.

Джерело: співрозмовник УП в силових структурах

Деталі: За даними джерела, Шевченка доставили до Києва.

Нагадаємо: Українським чоловікам у віці від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати межі країни.

Передісторія:

  • Обраний до парламенту від партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко став одіозним завдяки симпатизуванню режиму Лукашенка в Білорусі.
  • Шевченко 20 квітня 2021 року самовільно літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і навіть заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
  • 23 травня, коли у Білорусі хитрощами посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка. 
  • 24 травня фракція "Слуга народу" оголосила про рішення виключити Шевченка зі свого складу.

Теми: СБУ
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