Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала нардепа при спробі перетину кордону - джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 19:59
СБУ затримала нардепа при спробі перетину кордону - джерело

При спробі перетину кордону з Польщею Служба безпеки України затримала народного депутата Євгенія Шевченка.

Джерело: співрозмовник УП в силових структурах

Деталі: За даними джерела, Шевченка доставили до Києва.

Реклама:

Нагадаємо: Українським чоловікам у віці від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати межі країни.

Передісторія:

  • Обраний до парламенту від партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко став одіозним завдяки симпатизуванню режиму Лукашенка в Білорусі.
  • Шевченко 20 квітня 2021 року самовільно літав до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і навіть заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
  • 23 травня, коли у Білорусі хитрощами посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка. 
  • 24 травня фракція "Слуга народу" оголосила про рішення виключити Шевченка зі свого складу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала снайпера, який мав убити командування ЗСУ у Запорізькій області 9 травня
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: