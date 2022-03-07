СБУ затримала нардепа при спробі перетину кордону - джерело

При спробі перетину кордону з Польщею Служба безпеки України затримала народного депутата Євгенія Шевченка.

Джерело: співрозмовник УП в силових структурах

Деталі: За даними джерела, Шевченка доставили до Києва.

Нагадаємо: Українським чоловікам у віці від 18 до 60 років в умовах воєнного стану заборонено залишати межі країни.

Передісторія: