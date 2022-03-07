Окупанти заявили про зупинку вогню і "гумкоридори" для п'яти міст

Люди стоять 7 березня на перонах київського вокзалу, чекаючи на потяг для евакуації зі столиці. Фото: getty images

Російські окупанти заявляють, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10:00 8 березня.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости"

Деталі: Нібито російське міністерство оборони оголошує "режим тиші" з 10 години 8 березня для виходу населення з цих п'яти міст.

Ані маршруту коридорів, ані механізми забезпечення припинення вогню не опублікували.

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