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Окупанти заявили про зупинку вогню і "гумкоридори" для п'яти міст

Денис КарловськийПонеділок, 7 березня 2022, 22:36
Люди стоять 7 березня на перонах київського вокзалу, чекаючи на потяг для евакуації зі столиці. Фото: getty images

Російські окупанти заявляють, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10:00 8 березня.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости"

Деталі: Нібито російське міністерство оборони оголошує "режим тиші" з 10 години 8 березня для виходу населення з цих п'яти міст.

Ані маршруту коридорів, ані механізми забезпечення припинення вогню не опублікували.

Передісторія:

  • 7 березня відбувся третій раунд перемовин між українською та російською делегаціями в Білорусі. Член української делегації Михайло Подоляк повідомив, що сторони узгодили певні логістичні моменти щодо забезпечення гуманітарних кордиорів у містах, які опинилися оточені окупаційними військами РФ або постраждали від ракетних та авіаційних ударів. Водночас російська делегація сказала, що її очікування від перемовин не справдилися.
  • Зранку 7 березня російські окупанти оголосили так званий "режим тиші", без узгодження з українською стороною, і запропонували мирним мешкацням евакуюватися на територію Росії та Білорусі.
  • Із гарячих точок у передмістях Києва впродовж 7 березня вдалося евакуваюти 2 тисячі людей, але ще 4 тисячі лишилися в зруйнованих будинках без світла, води, тепла та їжі.
  • 6 березня російські окупанти розпочали обстріли та зірвали відкриття "гуманітарного коридору" з Маріуполя. Вона була запланована на 12 годину дня.
  • 5 березня російські загарбники також зірвали заплановану евакуацію населення з Маріуполя та Волновахи.

Теми: Росіявійнаевакуаціябойові дії
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