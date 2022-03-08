Звернення до МАГАТЕ: Україна вимагає не підпускати окупантів до АЕС ближче ніж на 30 км

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив: Україна вимагає, щоб у МАГАТЕ офіційно зафіксували факти захоплення Чорнобильської АЕС та Запорізької АЕС російськими окупантами.

Джерело: Галущенко у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сподіваємось, що це стане стимулом для ухвалення жорстких рішень щодо забезпечення безпеки української атомної енергетики, а отже, і ядерної безпеки Європи та всього світу".

"Україна також звернулася до Європейської комісії, ООН для проведення спеціальних місій із забезпечення ядерної безпеки в Україні та світі, а також встановлення всіх злочинів воєнної агресії РФ, які загрожують безпечному функціонуванню ядерних об'єктів в Україні".

Деталі: За словами Галущенка, Україна вже надіслала офіційні звернення до МАГАТЕ із викладенням свого бачення гарантування безпеки в умовах воєнних дій, які Росія веде на українській території.

Зокрема, українська сторона наголошує на необхідності виконання таких дій, як негайне припинення вогню та заборона окупаційним військам наближатися ближче ніж на 30 км до об'єктів атомної енергетики, а також звернення МАГАТЕ до НАТО щодо впровадження закритого неба (А2/AD zone) над територією України з огляду на географію розташування АЕС на території країни.

Крім того, Україна вважає за необхідне активізацію діяльності МАГАТЕ для координації запобігання актам ядерного тероризму на ЧАЕС, а також у плані гуманітарної та психологічної допомоги її персоналу з детальним документуванням подій.

Також українська сторона наполягає на забороні доступу Росії до інтелектуальних та технологічних ресурсів МАГАТЕ та розірвання відносин із громадянами РФ, зайнятими у структурах ООН, що стосуються ядерної енергії.

Водночас пропонується негайно посилити моніторинг та контроль під керівництвом МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій АЕС (місто Енергодар), Южно-Українській АЕС (Южноукраїнськ), Рівненській АЕС (Вараш), Хмельницькій АЕС (Нетішин) та інших атомних об'єктах України із залученням міжнародних організацій, що дбають про ядерну безпеку, та інших міжнародних організацій, включно з ВООЗ та Червоним Хрестом.

Крім того, як наголосив Галущенко, Україна наполягає, щоб спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в нашій країні встановила цілодобовий контроль та аналіз ситуації на всіх вітчизняних ядерних об'єктах, зокрема Чорнобильській та Запорізькій АЕС, а також інших українських атомних електростанціях, що діють.

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