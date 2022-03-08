Сі Цзіньпін поговорив із Макроном і Шольцем про Україну: підтримує перемовини
Голова Китаю Сі Цзіньпін разом із Францією та Німеччиною підтримує будь-які дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання російсько-української війни.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву канцелярії ФРН
Дослівно: "Канцлер Шольц, президент Макрон і голова КНР Цзіньпін виразили свою повну підтримку будь-яким перемовинам задля дипломатичного розв’язання війни.
Три голови держави і уряду висловились за надання гуманітарної допомоги та забезпечення коридорів для евакуації населення в місцях активних бойових дій".
Деталі: Макрон і Шольц протягом години вели перемовини із Цзіньпінем через онлайн-зв'язок.
Сторони домовились, що міністри закордонних справ трьох країн проведуть детальні консультації, щоби узгодити позиції для майбутніх перемовин.
Передісторія:
- 1 березня представник МЗС Китаю запевнив українського міністра Дмитра Кулебу в готовності китайського уряду сприяти дипломатичному врегулюванню війни.
- Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї. Водночас російське керівництво вважає, що в Росії є "друзі" у світі, попри жахіття російської війни в Україні, зокрема такого "друга" бачать у Китаї.
- Державні банки Китаю почали обмежувати закупівлю російської сировини після запровадження суворих економічних санкцій.
- 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпінь зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.
- У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України і сказав, що, попри підтримку Китаєм територіальної цілісності й суверенітету всіх країн світу, в Україні "є складне історичне й культурне підґрунтя".