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Сі Цзіньпін поговорив із Макроном і Шольцем про Україну: підтримує перемовини 

Денис КарловськийВівторок, 8 березня 2022, 17:09
Сі Цзіньпін поговорив із Макроном і Шольцем про Україну: підтримує перемовини 
Шольц, Макрон і Цзіньпін проводять перемовини 8 березня. Фото: getty images

Голова Китаю Сі Цзіньпін разом із Францією та Німеччиною підтримує будь-які дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання російсько-української війни.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву канцелярії ФРН 

Дослівно: "Канцлер Шольц, президент Макрон і голова КНР Цзіньпін виразили свою повну підтримку будь-яким перемовинам задля дипломатичного розв’язання війни.

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Три голови держави і уряду висловились за надання гуманітарної допомоги та забезпечення коридорів для евакуації населення в місцях активних бойових дій".

Деталі: Макрон і Шольц протягом години вели перемовини із Цзіньпінем через онлайн-зв'язок. 

Сторони домовились, що міністри закордонних справ трьох країн проведуть детальні консультації, щоби узгодити позиції для майбутніх перемовин.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 1 березня представник МЗС Китаю запевнив українського міністра Дмитра Кулебу в готовності китайського уряду сприяти дипломатичному врегулюванню війни.
  • Перед цим Китай закликав Росію до стриманості після погроз про застосування ядерної зброї. Водночас російське керівництво вважає, що в Росії є "друзі" у світі, попри жахіття російської війни в Україні, зокрема такого "друга" бачать у Китаї.
  • Державні банки Китаю почали обмежувати закупівлю російської сировини після запровадження суворих економічних санкцій.
  • 25 лютого, на другий день повномасштабної війни Росії проти України, Сі Цзіньпінь зателефонував Путіну й висловився за дипломатичне врегулювання російсько-української війни.
  • У перші дні війни китайський МЗС відмовився засуджувати російську агресію проти України і сказав, що, попри підтримку Китаєм територіальної цілісності й суверенітету всіх країн світу, в Україні "є складне історичне й культурне підґрунтя".

Теми: КитайМакронШольцРосія
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