Сі Цзіньпін поговорив із Макроном і Шольцем про Україну: підтримує перемовини 

Голова Китаю Сі Цзіньпін разом із Францією та Німеччиною підтримує будь-які дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання російсько-української війни.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву канцелярії ФРН

Дослівно: "Канцлер Шольц, президент Макрон і голова КНР Цзіньпін виразили свою повну підтримку будь-яким перемовинам задля дипломатичного розв’язання війни.

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Три голови держави і уряду висловились за надання гуманітарної допомоги та забезпечення коридорів для евакуації населення в місцях активних бойових дій".

Деталі: Макрон і Шольц протягом години вели перемовини із Цзіньпінем через онлайн-зв'язок.

Сторони домовились, що міністри закордонних справ трьох країн проведуть детальні консультації, щоби узгодити позиції для майбутніх перемовин.

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