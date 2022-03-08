На Харківщині російські окупанти здійснювали висадку десанту
У Вовчанському районі на Харківщині росіяни здійснили спробу висадки десантно-штурмової групи, але більшу частину окупантів знищили українські захисники.
Джерело: очільник Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов
Пряма мова Синєгубова: "Ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі. Російський противник на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків.
Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта — втекла на територію Бєлгородської області".
Деталі: Синєгубов запевнив, що українські захисники повністю контролюють ситуацію на землі в Харкові. Окупаційних військ чи диверсантів у Харкові немає, за його словами.
Близько 7 ранку українські захисники затримали розвідницю окупантів, яка збирала дані про військові об’єкти в місті.
Передісторія:
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- Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що російські окупанти пропонували йому здатися та впустити їх у місто.
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- Внаслідок ракетних ударів окупантів по місту 8 березня було знищене приміщення почесного консульства Албанії.
- "Укрзалізниця" зуміла евакуювати понад 600 тисяч мешканців із Харкова.
- За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують свої підрозділи для штурму й захоплення Харкова. Із початку повномасштабної війни 24 лютого окупанти обстрілюють житлові квартали з артилерії, ракетного та авіаційного озброєння.