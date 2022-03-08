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На Харківщині російські окупанти здійснювали висадку десанту 

Денис КарловськийВівторок, 8 березня 2022, 18:19
На Харківщині російські окупанти здійснювали висадку десанту 
Фото ілюстративне getty images

У Вовчанському районі на Харківщині росіяни здійснили спробу висадки десантно-штурмової групи, але більшу частину окупантів знищили українські захисники.

Джерело: очільник Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі. Російський противник на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків. 

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Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта — втекла на територію Бєлгородської області".

Деталі: Синєгубов запевнив, що українські захисники повністю контролюють ситуацію на землі в Харкові. Окупаційних військ чи диверсантів у Харкові немає, за його словами.

Близько 7 ранку українські захисники затримали розвідницю окупантів, яка збирала дані про військові об’єкти в місті.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що російські окупанти пропонували йому здатися та впустити їх у місто.
  • Окупанти вбили двох людей в екопарку в Харкові, які прийшли погодувати тварин у зоопарку.
  • Внаслідок ракетних ударів окупантів по місту 8 березня було знищене приміщення почесного консульства Албанії.
  • "Укрзалізниця" зуміла евакуювати понад 600 тисяч мешканців із Харкова.
  • За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують свої підрозділи для штурму й захоплення Харкова. Із початку повномасштабної війни 24 лютого окупанти обстрілюють житлові квартали з артилерії, ракетного та авіаційного озброєння.

Теми: Харківська областьХарківРосіявійна
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