На Харківщині російські окупанти здійснювали висадку десанту 

У Вовчанському районі на Харківщині росіяни здійснили спробу висадки десантно-штурмової групи, але більшу частину окупантів знищили українські захисники.

Джерело: очільник Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі. Російський противник на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків.

Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта — втекла на територію Бєлгородської області".

Деталі: Синєгубов запевнив, що українські захисники повністю контролюють ситуацію на землі в Харкові. Окупаційних військ чи диверсантів у Харкові немає, за його словами.

Близько 7 ранку українські захисники затримали розвідницю окупантів, яка збирала дані про військові об’єкти в місті.

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