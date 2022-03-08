Хакери зламали сайти російських відомств

Хакери зламали сайти низки російських федеральних відомств та розмістили на них картинки проти війни з Україною.

Джерело: Медуза

Деталі: Зламано, зокрема, сайти Мінкульту, Міненерго, Росстату, Роскомнагляду, ФАС, ФСВН.

Відповідальність за атаку поки що не взяло на себе жодне з відомих хакерських угруповань.

Передісторія: