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Хакери зламали сайти російських відомств

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 18:38
Хакери зламали сайти російських відомств

Хакери зламали сайти низки російських федеральних відомств та розмістили на них картинки проти війни з Україною.

Джерело: Медуза

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Деталі: Зламано, зокрема, сайти Мінкульту, Міненерго, Росстату, Роскомнагляду, ФАС, ФСВН.

Відповідальність за атаку поки що не взяло на себе жодне з відомих хакерських угруповань.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Після початку повномасштабної війни Росії проти України, група Anonymous оголосила кібервійну російським урядовцям, політикам та державним пропагандистам. 
  • Хакери зламали сайт російського міністерства оборони та розповсюдили особисті дані працівників окупаційного відомства.
  • 26 лютого завдяки діям хакерів "лягли" сайти Кремля, Роскомнагляду, міноборони, міністерства закордонних справ, низки державних новинних агенцій, а на державних телеканалах увімкнули українську музику. також хакери зламали вебсайт уряду Чеченської республіки, керівництво якої підтримує Путіна та російську війну проти України.
  • 28 лютого хакери провели велику атаку на сайти російських ЗМІ – серед постраждалих опинилися ТАСС, "Известия", Forbes.ru, "Фонтанка". На них були розміщені повідомлення із закликом "припинити це божевілля" та "не відправляти своїх синів та чоловіків на вірну смерть".
  • 7 березня хакери Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.

Теми: Росіяхакеривійна
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