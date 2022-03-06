"Усі російські державні телеканали зламано" – Anonymous

Хакери Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів.

Джерело: Anonymous у Twitter

Пряма мова: "Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi (типу Netflix) і телеканали (трансляцію – ред.) у прямому ефірі "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з України".

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"Усі російські державні телеканали зламано".

Деталі: На відео показано замість трансляції РосТБ кадри війни в Україні.

Також Anonymous у Twitter опублікували фото, на яких видно замість трансляції повідомлення про те, що "звичайні росіяни проти війни" в Україні та заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.

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"Ми – звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України.

Росія та росіяни проти війни!

Ця війна розв'язана злочинним, авторитарним режимом Путіна від імені простих громадян РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні", – сказано в повідомленні.

MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 6, 2022

Довідково: Anonymous – це міжнародна група хакерів та кіберфахівців, які з політичних міркувань борються в кіберпросторі з урядами країн світу, політичними структурами та елітами.

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