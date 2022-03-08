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Через обстріли окупантів на Харківщині загинуло 2 людей, одна з них 7-річна дитина

Денис КарловськийВівторок, 8 березня 2022, 21:15
Через обстріли окупантів на Харківщині загинуло 2 людей, одна з них 7-річна дитина
Масштаби руйнувань внаслідок обстрілів окупантів. Фото: getty images

Внаслідок обстрілів російських окупантів у селі Дінець на Харківщині загинуло двоє людей, одна з яких семирічна дитина.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Близько 19:05 снаряд російських окупантів влучив у житловий будинок у Донці Чугуївського району. 

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Ще одну особу рятувальники зуміли дістати з-під завалів.

 
Фото: пресслужба ДСНС
 
Фото: пресслужба ДСНС

Передісторія: 

  • За добу 8 березня в Харкові від бойових дій російських окупантів загинуло 27 цивільних.
  • Російські окупанти знищили з артилерії міську лікарню Ізюма. Пацієнтам та лікарям довелося видиратися з-під завалів самотужки.
  • За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують свої підрозділи для штурму й захоплення Харкова. Із початку повномасштабної війни 24 лютого окупанти обстрілюють житлові квартали з артилерії, ракетного та авіаційного озброєння.
  • Окупанти вбили двох людей в екопарку в Харкові, які прийшли погодувати тварин у зоопарку.
  • "Укрзалізниця" зуміла евакуювати понад 600 тисяч мешканців із Харкова.

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Теми: РосіяобстрілХарківська областьдіти
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