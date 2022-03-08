Через обстріли окупантів на Харківщині загинуло 2 людей, одна з них 7-річна дитина
Вівторок, 8 березня 2022, 22:15
Внаслідок обстрілів російських окупантів у селі Дінець на Харківщині загинуло двоє людей, одна з яких семирічна дитина.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Близько 19:05 снаряд російських окупантів влучив у житловий будинок у Донці Чугуївського району.
Ще одну особу рятувальники зуміли дістати з-під завалів.
Передісторія:
- За добу 8 березня в Харкові від бойових дій російських окупантів загинуло 27 цивільних.
- Російські окупанти знищили з артилерії міську лікарню Ізюма. Пацієнтам та лікарям довелося видиратися з-під завалів самотужки.
- За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують свої підрозділи для штурму й захоплення Харкова. Із початку повномасштабної війни 24 лютого окупанти обстрілюють житлові квартали з артилерії, ракетного та авіаційного озброєння.
- Окупанти вбили двох людей в екопарку в Харкові, які прийшли погодувати тварин у зоопарку.
- "Укрзалізниця" зуміла евакуювати понад 600 тисяч мешканців із Харкова.