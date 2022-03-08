Через обстріли окупантів на Харківщині загинуло 2 людей, одна з них 7-річна дитина

Внаслідок обстрілів російських окупантів у селі Дінець на Харківщині загинуло двоє людей, одна з яких семирічна дитина.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Близько 19:05 снаряд російських окупантів влучив у житловий будинок у Донці Чугуївського району.

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Ще одну особу рятувальники зуміли дістати з-під завалів.

Фото: пресслужба ДСНС

Фото: пресслужба ДСНС

Передісторія:

За добу 8 березня в Харкові від бойових дій російських окупантів загинуло 27 цивільних.

Російські окупанти знищили з артилерії міську лікарню Ізюма. Пацієнтам та лікарям довелося видиратися з-під завалів самотужки.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують свої підрозділи для штурму й захоплення Харкова. Із початку повномасштабної війни 24 лютого окупанти обстрілюють житлові квартали з артилерії, ракетного та авіаційного озброєння.

Окупанти вбили двох людей в екопарку в Харкові, які прийшли погодувати тварин у зоопарку.

"Укрзалізниця" зуміла евакуювати понад 600 тисяч мешканців із Харкова.