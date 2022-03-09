ЗСУ захопили в полон 21-річного строковика-окупанта

Пропагандистський плакат в окупованому Сімферополі, що вихваляє російську війну в Україні. Фото: getty images

Підрозділи Збройних Сил України захопили в полон 21-річного строковика окупаційних військ РФ Артема Безлєра.

Джерело: управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ

Пряма мова Безлєра: "24 лютого в ході військових навчань, які максимально відтворюють бойові дії, перетнув кордон з Україною.

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Замість навчань, виявилося, що російська армія несе смерть, руїну. Страждає мирне населення, навіть там, де немає ні військовослужбовців, ні військових об’єктів.

Громадяни, прошу вас! Зробіть щось. Виходьте на вулицю, на мітинги, звертайтеся до влади.

Треба зупинити цю війну".

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Деталі: Безлєр на відео каже, що народився 27 лютого 2001 року, походить із Санкт-Петербурга. Його військова частина №31985 знаходиться в місті Наро-Фомінськ у Московській області.

Безлєра призвали на строкову службу в армію.

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