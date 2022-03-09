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ЗСУ захопили в полон 21-річного строковика-окупанта

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 21:36
Пропагандистський плакат в окупованому Сімферополі, що вихваляє російську війну в Україні. Фото: getty images

Підрозділи Збройних Сил України захопили в полон 21-річного строковика окупаційних військ РФ Артема Безлєра.  

Джерело: управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ

Пряма мова Безлєра: "24 лютого в ході військових навчань, які максимально відтворюють бойові дії, перетнув кордон з Україною.

Замість навчань, виявилося, що російська армія несе смерть, руїну. Страждає мирне населення, навіть там, де немає ні військовослужбовців, ні військових об’єктів.

Громадяни, прошу вас! Зробіть щось. Виходьте на вулицю, на мітинги, звертайтеся до влади. 

Треба зупинити цю війну".

Деталі: Безлєр на відео каже, що народився 27 лютого 2001 року, походить із Санкт-Петербурга. Його військова частина №31985 знаходиться в місті Наро-Фомінськ у Московській області.

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Безлєра призвали на строкову службу в армію.

Передісторія: 

  • 9 березня в російському міноборони "із жалем" визнали, що в Україні воюють російські солдати строкової служби.
  • Російські журналісти також підтвердили наявність російських солдатів-строковиків на території України. Це свідчить, що російському воєнному командуванню бракує солдатів-контрактників для ведення війни, і вони наважилися на ризикований політичний крок із застосування строковиків у війні закордоном.
  • 7 березня,на дванадцяту добу повномасштабної війни Росії проти України, Путін звернувся до російських жінок і запевнив, що не буде залучати солдатів-строковиків та резервістів до бойових дій в Україні.
  • За даними Пентаґону США, станом на 7 березня Росія задіяла на території України всі батальйонно-тактичні групи, які вона підготувала для захоплення та окупації України.

Теми: Росіявійнапризовполонені
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