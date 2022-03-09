Американський актор Шон Пенн обговорив з Єрмаком надання винищувачів Україні 

Американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України.

Джерело: twitter-сторінка Пенна

Пряма мова Пенна: "Щойно завершив дзвінок з головою Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Надзвичайно потрібні (для України – ред.) винищувачі зараз десь у бюрократичних процесах між Білим домом і урядом Польщі, і досі не передані до України.

Обурення громадськості може допомогти подолати перешкоди".

Довідково: Шон Пенн є всесвітньо відомим актором, який здобув дві премії "Оскар" як найкращий актор за фільм "Таємнича річка" 2003 року та "Мілк" 2008 року. Окрім успішної кінокар'єри, він займається політичним активізмом та знімає документальні стрічки про різні значущі суспільно-політичні події у світі. До його думки щодо політичних питань дослухається чимала частина громадськості.

2021 року Пенн почав зйомки документального фільму про російсько-українську війну, яка на той момент охоплювала лише території Донеччини та Луганщини.

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