Американський актор Шон Пенн обговорив з Єрмаком надання винищувачів Україні
Американський актор і режисер Шон Пенн по телефону обговорив з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком надання країнами НАТО винищувачів для України.
Джерело: twitter-сторінка Пенна
Пряма мова Пенна: "Щойно завершив дзвінок з головою Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Надзвичайно потрібні (для України – ред.) винищувачі зараз десь у бюрократичних процесах між Білим домом і урядом Польщі, і досі не передані до України.
Обурення громадськості може допомогти подолати перешкоди".
Довідково: Шон Пенн є всесвітньо відомим актором, який здобув дві премії "Оскар" як найкращий актор за фільм "Таємнича річка" 2003 року та "Мілк" 2008 року. Окрім успішної кінокар'єри, він займається політичним активізмом та знімає документальні стрічки про різні значущі суспільно-політичні події у світі. До його думки щодо політичних питань дослухається чимала частина громадськості.
2021 року Пенн почав зйомки документального фільму про російсько-українську війну, яка на той момент охоплювала лише території Донеччини та Луганщини.
Передісторія:
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- 24 лютого 2022 року, у першу добу повномасштабної війни Росії проти України, Шон Пенн приїхав до Києва на Банкову особисто підтримати президента Володимира Зеленського. Він також хотів зафіксувати для свого документального фільму доленосні події в історії України та з перших вуст почути інформацію про російське вторгнення, щоби донести правду людям у світі.
- 6 березня в інтерв’ю для американського телеканала CNN Пенн сказав, що він вражений і зворушений мужністю і гідністю опору українського народу та особистою відвагою президента Зеленського, який не залишив Київ, попри значну небезпеку для свого життя.
- 8 березня польський уряд заявив, що готовий передати для українських Збройних Сил власні винищувачі типу МіГ-29, які залишилися в країні з часів членства в "соціалістичному блоку". Українські льотчики не потребують додаткового тренування для керування такими винищувачами. Польща запропонувала передати винищувачі на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині.
- 9 березня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не підтримують ініціативу польського уряду щодо передачі Україні винищувачів, бо, на думку керівництва Пентаґону, у ЗСУ вдосталь засобів для відсічі російської агресії в повітрі.