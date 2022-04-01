Володимир Кличко зустрівся з Шольцом, канцлером Австрії та низкою міністрів: закликав підтримувати Україну
Український боксер і колишній чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко провів зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем, австрійським канцлером Карлом Нехаммером та кількома членів німецького уряду, щоби переконати збільшити допомогу для України.
Джерело: facebook-сторінка Віталія Кличка
Пряма мова Віталія Кличка: "Володимир на всіх зустрічах підкреслює необхідність подальшої допомоги Україні, яка бореться сьогодні за існування своєї держави і свою свободу.
Він поїхав до Німеччини в складі української делегації аби переконати партнерів України в необхідності більш потужної підтримки і допомоги нашій державі. Зокрема, щодо надання політичної підтримки, економічної та військової допомоги.
На кожній зустрічі він розповідав і показував європейським політикам відео про те, що насправді сьогодні робить з Україною і її мирними мешканцями російська армія".
Деталі: Крім того, Володимир Кличко провів розмови з німецьким віце-канцлером і міністром економіки Робертом Габеком, міністром закордонних справ Анналеною Бербок, міністром фінансів Крістіаном Лінднером та головою Відомства федерального канцлера Німеччини Вольфгангом Шмідтом.
У розмові з Нехаммером брат київського мера переконував у необхідності припинити економічні відносини Австрії з Росією та посиленні тиску на державу-агресора.
Також на зустрічі були лідери політичних партій Німеччини, які формують коаліцію в Бундестаґу.
Чому це важливо: Віталій та Володимир Клички тривалий час мешкали в Німеччині в 2000-х роках, де вони здобули чималу популярність у німецькому суспільстві. Володимир Кличко досі має власні благодійні та соціальні проєкти в Німеччині.
Віталій Кличко у вересні 2021 року їздив до Німеччини, щоби підтримати в ході парламентської кампанії одну з партій – ХДС/ХСС.
Впізнаваність братів Кличків може вплинути на ріст підтримки громадянами Німеччини ідей щодо необхідності постачання більш сучасних та летальних видів озброєння для України та заборони імпорту енергоносіїв із Росії.
Передісторія:
- 29 березня посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що в першу добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну міністр фінансів Лінднер відмовився допомогати Україні, бо, мовляв, "незалежній Україні лишилося кілька годин".
- Міністр закордонних справ ФРН Бербок заявила 31 березня, що Німеччина загалом готова стати гарантом безпеки для України.
- Джерела видання Der Spiegel повідомляли, що Німеччина прагне надати більше озброєння для України.
- Канцлер ФРН Шольц раніше заявляв про неприпустимість образ та побоїв звичайних росіян за вторгнення РФ в Україну, але нещодавно визнав, що Росія напала на Україну через наявність "імперіалістичних поглядів".
- 27 березня в неділю у Відні в Австрії пройшов велелюдний мітинг із концертом на підтримку України.