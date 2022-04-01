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Володимир Кличко зустрівся з Шольцом, канцлером Австрії та низкою міністрів: закликав підтримувати Україну

Денис КарловськийП'ятниця, 1 квітня 2022, 15:38
Володимир Кличко зустрівся з Шольцом, канцлером Австрії та низкою міністрів: закликав підтримувати Україну
Володимир Кличко і німецький канцлер Олаф Шольц. фото: віталій кличко

Український боксер і колишній чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко провів зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем, австрійським канцлером Карлом Нехаммером та кількома членів німецького уряду, щоби переконати збільшити допомогу для України.

Джерело: facebook-сторінка Віталія Кличка

Пряма мова Віталія Кличка: "Володимир на всіх зустрічах підкреслює необхідність подальшої допомоги Україні, яка бореться сьогодні за існування своєї держави і свою свободу. 

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Він поїхав до Німеччини в складі української делегації аби переконати партнерів України в необхідності більш потужної підтримки і допомоги нашій державі. Зокрема, щодо надання політичної підтримки, економічної та військової допомоги.

На кожній зустрічі він розповідав і показував європейським політикам відео про те, що насправді сьогодні робить з Україною і її мирними мешканцями російська армія".

Деталі: Крім того, Володимир Кличко провів розмови з німецьким віце-канцлером і міністром економіки Робертом Габеком, міністром закордонних справ Анналеною Бербок, міністром фінансів Крістіаном Лінднером та головою Відомства федерального канцлера Німеччини Вольфгангом Шмідтом.

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У розмові з Нехаммером брат київського мера переконував у необхідності припинити економічні відносини Австрії з Росією та посиленні тиску на державу-агресора.

Також на зустрічі були лідери політичних партій Німеччини, які формують коаліцію в Бундестаґу.

Володимир Кличко з австрійським канцлером Карлом Негаммером
Володимир Кличко з австрійським канцлером Карлом Негаммером
Фото: Віталій Кличка
Володимир Кличко з німецьким віце-канцлером Робертом Габеком
Володимир Кличко з німецьким віце-канцлером Робертом Габеком
Фото: Віталій Кличко
Володимир Клико з міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером, який відмовився в перші дні війни допомагати Україні, бо сподівався на падіння київського режиму
Володимир Клико з міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером, який відмовився в перші дні війни допомагати Україні, бо сподівався на падіння київського режиму
Фото: Віталій Кличко
Володимир Кличко і Роберт Габек
Володимир Кличко і Роберт Габек
Фото: Віталій Кличко

Чому це важливо: Віталій та Володимир Клички тривалий час мешкали в Німеччині в 2000-х роках, де вони здобули чималу популярність у німецькому суспільстві. Володимир Кличко досі має власні благодійні та соціальні проєкти в Німеччині.

Віталій Кличко у вересні 2021 року їздив до Німеччини, щоби підтримати в ході парламентської кампанії одну з партій – ХДС/ХСС. 

Впізнаваність братів Кличків може вплинути на ріст підтримки громадянами Німеччини ідей щодо необхідності постачання більш сучасних та летальних видів озброєння для України та заборони імпорту енергоносіїв із Росії.

Передісторія: 

  • 29 березня посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що в першу добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну міністр фінансів Лінднер відмовився допомогати Україні, бо, мовляв, "незалежній Україні лишилося кілька годин".
  • Міністр закордонних справ ФРН Бербок заявила 31 березня, що Німеччина загалом готова стати гарантом безпеки для України.
  • Джерела видання Der Spiegel повідомляли, що Німеччина прагне надати більше озброєння для України.
  • Канцлер ФРН Шольц раніше заявляв про неприпустимість образ та побоїв звичайних росіян за вторгнення РФ в Україну, але нещодавно визнав, що Росія напала на Україну через наявність "імперіалістичних поглядів".
  • 27 березня в неділю у Відні в Австрії пройшов велелюдний мітинг із концертом на підтримку України.

Теми: НімеччинаАвстріяШольцсанкції
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