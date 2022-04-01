Володимир Кличко зустрівся з Шольцом, канцлером Австрії та низкою міністрів: закликав підтримувати Україну

Український боксер і колишній чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко провів зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем, австрійським канцлером Карлом Нехаммером та кількома членів німецького уряду, щоби переконати збільшити допомогу для України.

Джерело: facebook-сторінка Віталія Кличка

Пряма мова Віталія Кличка: "Володимир на всіх зустрічах підкреслює необхідність подальшої допомоги Україні, яка бореться сьогодні за існування своєї держави і свою свободу.

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Він поїхав до Німеччини в складі української делегації аби переконати партнерів України в необхідності більш потужної підтримки і допомоги нашій державі. Зокрема, щодо надання політичної підтримки, економічної та військової допомоги.

На кожній зустрічі він розповідав і показував європейським політикам відео про те, що насправді сьогодні робить з Україною і її мирними мешканцями російська армія".

Деталі: Крім того, Володимир Кличко провів розмови з німецьким віце-канцлером і міністром економіки Робертом Габеком, міністром закордонних справ Анналеною Бербок, міністром фінансів Крістіаном Лінднером та головою Відомства федерального канцлера Німеччини Вольфгангом Шмідтом.

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У розмові з Нехаммером брат київського мера переконував у необхідності припинити економічні відносини Австрії з Росією та посиленні тиску на державу-агресора.

Також на зустрічі були лідери політичних партій Німеччини, які формують коаліцію в Бундестаґу.

Володимир Кличко з австрійським канцлером Карлом Негаммером Фото: Віталій Кличка

Володимир Кличко з німецьким віце-канцлером Робертом Габеком Фото: Віталій Кличко

Володимир Клико з міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером, який відмовився в перші дні війни допомагати Україні, бо сподівався на падіння київського режиму Фото: Віталій Кличко

Володимир Кличко і Роберт Габек Фото: Віталій Кличко

Чому це важливо: Віталій та Володимир Клички тривалий час мешкали в Німеччині в 2000-х роках, де вони здобули чималу популярність у німецькому суспільстві. Володимир Кличко досі має власні благодійні та соціальні проєкти в Німеччині.

Віталій Кличко у вересні 2021 року їздив до Німеччини, щоби підтримати в ході парламентської кампанії одну з партій – ХДС/ХСС.

Впізнаваність братів Кличків може вплинути на ріст підтримки громадянами Німеччини ідей щодо необхідності постачання більш сучасних та летальних видів озброєння для України та заборони імпорту енергоносіїв із Росії.

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