Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Володимир Кличко зустрівся з Шольцом, канцлером Австрії та низкою міністрів: закликав підтримувати Україну

Денис КарловськийП'ятниця, 1 квітня 2022, 15:38
Володимир Кличко і німецький канцлер Олаф Шольц. фото: віталій кличко

Український боксер і колишній чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко провів зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем, австрійським канцлером Карлом Нехаммером та кількома членів німецького уряду, щоби переконати збільшити допомогу для України.

Джерело: facebook-сторінка Віталія Кличка

Пряма мова Віталія Кличка: "Володимир на всіх зустрічах підкреслює необхідність подальшої допомоги Україні, яка бореться сьогодні за існування своєї держави і свою свободу. 

Він поїхав до Німеччини в складі української делегації аби переконати партнерів України в необхідності більш потужної підтримки і допомоги нашій державі. Зокрема, щодо надання політичної підтримки, економічної та військової допомоги.

На кожній зустрічі він розповідав і показував європейським політикам відео про те, що насправді сьогодні робить з Україною і її мирними мешканцями російська армія".

Деталі: Крім того, Володимир Кличко провів розмови з німецьким віце-канцлером і міністром економіки Робертом Габеком, міністром закордонних справ Анналеною Бербок, міністром фінансів Крістіаном Лінднером та головою Відомства федерального канцлера Німеччини Вольфгангом Шмідтом.

У розмові з Нехаммером брат київського мера переконував у необхідності припинити економічні відносини Австрії з Росією та посиленні тиску на державу-агресора.

ВІДЕО ДНЯ

Також на зустрічі були лідери політичних партій Німеччини, які формують коаліцію в Бундестаґу.

Володимир Кличко з австрійським канцлером Карлом Негаммером
Володимир Кличко з австрійським канцлером Карлом Негаммером
Фото: Віталій Кличка
Володимир Кличко з німецьким віце-канцлером Робертом Габеком
Володимир Кличко з німецьким віце-канцлером Робертом Габеком
Фото: Віталій Кличко
Володимир Клико з міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером, який відмовився в перші дні війни допомагати Україні, бо сподівався на падіння київського режиму
Володимир Клико з міністром фінансів ФРН Крістіаном Лінднером, який відмовився в перші дні війни допомагати Україні, бо сподівався на падіння київського режиму
Фото: Віталій Кличко
Володимир Кличко і Роберт Габек
Володимир Кличко і Роберт Габек
Фото: Віталій Кличко

Чому це важливо: Віталій та Володимир Клички тривалий час мешкали в Німеччині в 2000-х роках, де вони здобули чималу популярність у німецькому суспільстві. Володимир Кличко досі має власні благодійні та соціальні проєкти в Німеччині.

Віталій Кличко у вересні 2021 року їздив до Німеччини, щоби підтримати в ході парламентської кампанії одну з партій – ХДС/ХСС. 

Впізнаваність братів Кличків може вплинути на ріст підтримки громадянами Німеччини ідей щодо необхідності постачання більш сучасних та летальних видів озброєння для України та заборони імпорту енергоносіїв із Росії.

Передісторія: 

  • 29 березня посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, що в першу добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну міністр фінансів Лінднер відмовився допомогати Україні, бо, мовляв, "незалежній Україні лишилося кілька годин".
  • Міністр закордонних справ ФРН Бербок заявила 31 березня, що Німеччина загалом готова стати гарантом безпеки для України.
  • Джерела видання Der Spiegel повідомляли, що Німеччина прагне надати більше озброєння для України.
  • Канцлер ФРН Шольц раніше заявляв про неприпустимість образ та побоїв звичайних росіян за вторгнення РФ в Україну, але нещодавно визнав, що Росія напала на Україну через наявність "імперіалістичних поглядів".
  • 27 березня в неділю у Відні в Австрії пройшов велелюдний мітинг із концертом на підтримку України.

Теми: НімеччинаАвстріяШольцсанкції
Головне сьогодні

оновленоУ Тернополі пролунав вибух, мер заявив про ракетний обстріл

Орбан перемагає на виборах в Угорщині зі значною перевагою

Епіфаній заявив, що Кирил став на бік антихриста

Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН

Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію

ВІДЕОЗеленський запросив Меркель і Саркозі в Бучу, щоби побачити наслідки їхньої співпраці з Путіним

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині різко зріс попит на олію і борошно через війну в Україні
Кількість українських біженців у Німеччині майже сягнула 300 тисяч
Чергова маячня РФ: Україна нібито постачала Німеччині "зразки крові слов'янського етносу"
Останні новини
05:00
Дуда про знімки з Бучі: Це заперечує ідею компромісу — Україні треба зброя
04:10
фотоОприлюднені фото братської могили в Бучі
03:15
У Росії “пояснили” скоєні в Бучі звірства — звинуватили ЗСУ і приплели США
02:30
Каховка: Військові РФ викрали чотирьох активістів
01:53
фотоКомандування Сил спецоперацій: Росіяни покинули в Україні ЗРК "Бук"
01:18
Сумщина: Росіяни почали виходити з області
01:11
Президент Вучич виграє вибори у Сербії –екзит-пол
00:52
Генштаб: До Бєлгорода з Білорусі перекидають російських десантників
00:31
ЗСУ знищили 5 повітряних цілей РФ і змусили літак-ретранслятор сісти в Ростові
00:25
Маріуполь напевно є ключовою метою РФ – британська розвідка
Усі новини...