Як допомогти Міжнародному кримінальному суду в розслідуванні військових злочинів Росії

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Російські війська вчиняють численні тяжкі злочини проти цивільного населення по всій території України.

І багатьом людям здається, що одного факту вчинення злочину достатньо для притягнення до відповідальності винних.

Однак наскільки очевидною не була б ситуація, будь-який злочин потрібно довести. Йдеться про воєнні злочини та злочини проти людяності.

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Фактично кожен з нас в конкретних історичних умовах є свідком тяжких злочинів.

А значить кожен може допомогти зі збором і фіксацією доказів воєних злочинів і злочинів проти людяності.

Це базова інформація, яка дасть змогу кожному стати важливим свідком у Міжнародному кримінальному суді при розгляді справ проти причетних до агресії.

ВІДЕО ДНЯ

Що вважається військовим злочином?

● факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом

● факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом

● насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання

● відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги

● насильство щодо духовенства, пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо)

● розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста, ведення бойових дій окупантом в житлових кварталах міста

● пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури

● використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ

● використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних

● захоплення майна, пограбування окупаційними силами.

Як задокументувати військовий злочин?

Щоб долучитися до документування злочинів РФ потрібно небагато – всю відому інформацію щодо злочинів Росії проти мирного населення надіслати до наступних ресурсів:

1. Платформу https://warcrimes.gov.ua

2. Платформу https://tribunal.in.ua (або чат-боти у Viber та Telegram).

3. Електронну пошту прокурору Міжнародного кримінального суду Каріма Хана otp.informationdesk@icc-cpi.int

Збір та обробка даних здійснюється Офісом Генерального прокурора України у співтоваристві з українськими та міжнародними партнерами та волонтерами.