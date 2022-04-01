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Як допомогти Міжнародному кримінальному суду в розслідуванні військових злочинів Росії

П'ятниця, 1 квітня 2022, 15:40

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Російські війська вчиняють численні тяжкі злочини проти цивільного населення по всій території України.

І багатьом людям здається, що одного факту вчинення злочину достатньо для притягнення до відповідальності винних.
Однак наскільки очевидною не була б ситуація, будь-який злочин потрібно довести. Йдеться про воєнні злочини та злочини проти людяності.

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Фактично кожен з нас в конкретних історичних умовах є свідком тяжких злочинів.

А значить кожен може допомогти зі збором і фіксацією доказів воєних злочинів і злочинів проти людяності.

Це базова інформація, яка дасть змогу кожному стати важливим свідком у Міжнародному кримінальному суді при розгляді справ проти причетних до агресії.

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Що вважається військовим злочином?

● факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом
● факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом
● насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання
● відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги
● насильство щодо духовенства, пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо)
● розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста, ведення бойових дій окупантом в житлових кварталах міста
● пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури
● використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ
● використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних
● захоплення майна, пограбування окупаційними силами.

Як задокументувати військовий злочин?

Щоб долучитися до документування злочинів РФ потрібно небагато – всю відому інформацію щодо злочинів Росії проти мирного населення надіслати до наступних ресурсів:

1. Платформу https://warcrimes.gov.ua
2. Платформу https://tribunal.in.ua (або чат-боти у Viber та Telegram).
3. Електронну пошту прокурору Міжнародного кримінального суду Каріма Хана otp.informationdesk@icc-cpi.int

Збір та обробка даних здійснюється Офісом Генерального прокурора України у співтоваристві з українськими та міжнародними партнерами та волонтерами.

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