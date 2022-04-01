Как помочь Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений России
Российские войска совершают многочисленные тяжкие преступления против гражданского населения по всей территории Украины.
И многим кажется, что одного факта совершения преступления достаточно для привлечения к ответственности виновных.
Однако насколько очевидна не была бы ситуация, любое преступление нужно доказать. Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Фактически, каждый из нас в конкретных исторических условиях является свидетелем тяжких преступлений.
А значит, каждый может помочь со сбором и фиксацией доказательств военных преступлений и преступлений против человечности.
Это базовая информация, позволяющая каждому стать важным свидетелем в Международном уголовном суде при рассмотрении дел против причастных к агрессии.
Что считается военным преступлением?
- факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом
- факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом
- насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования
- отказ или лишение доступа к медицинской помощи
- насилие по духовенству, повреждение/уничтожение культовых сооружений (храмов, мечетей, синагог и т.п.)
- расположение и использование военной техники в жилых кварталах города, ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры
- использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медицинских учреждений
- использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских
- захват имущества, ограбление оккупационными силами.
Как задокументировать военное преступление?
Чтобы приобщиться к документированию преступлений РФ, нужно немного – всю известную информацию о преступлениях России против мирного населения прислать следующим ресурсам:
- Платформу https://warcrimes.gov.ua
- Платформу https://tribunal.in.ua (або чат-боти у Viber та Telegram).
- Электронная почта прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану otp.informationdesk@icc-cpi.int
Сбор и обработка данных осуществляется Офисом Генерального прокурора в сообществе с украинскими и международными партнерами и волонтерами.