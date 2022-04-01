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Как помочь Международному уголовному суду в расследовании военных преступлений России

Пятница, 1 апреля 2022, 15:40

Российские войска совершают многочисленные тяжкие преступления против гражданского населения по всей территории Украины.

И многим кажется, что одного факта совершения преступления достаточно для привлечения к ответственности виновных.

Однако насколько очевидна не была бы ситуация, любое преступление нужно доказать. Речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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Фактически, каждый из нас в конкретных исторических условиях является свидетелем тяжких преступлений.

А значит, каждый может помочь со сбором и фиксацией доказательств военных преступлений и преступлений против человечности.

Это базовая информация, позволяющая каждому стать важным свидетелем в Международном уголовном суде при рассмотрении дел против причастных к агрессии.

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Что считается военным преступлением?

  • факты ранения/гибели гражданских лиц в результате применения оружия оккупантом
  • факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом
  • насилие в отношении медицинского персонала, повреждения медицинского транспорта, больниц, оборудования
  • отказ или лишение доступа к медицинской помощи
  • насилие по духовенству, повреждение/уничтожение культовых сооружений (храмов, мечетей, синагог и т.п.)
  • расположение и использование военной техники в жилых кварталах города, ведение боевых действий оккупантом в жилых кварталах города
  • повреждение объектов гражданской инфраструктуры
  • использование оккупантом гражданской одежды, униформы ВСУ, эмблем гуманитарных и медицинских учреждений
  • использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских
  • захват имущества, ограбление оккупационными силами.

Как задокументировать военное преступление?

Чтобы приобщиться к документированию преступлений РФ, нужно немного – всю известную информацию о преступлениях России против мирного населения прислать следующим ресурсам:

  1. Платформу https://warcrimes.gov.ua
  2. Платформу https://tribunal.in.ua (або чат-боти у Viber та Telegram).
  3. Электронная почта прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану otp.informationdesk@icc-cpi.int

Сбор и обработка данных осуществляется Офисом Генерального прокурора в сообществе с украинскими и международными партнерами и волонтерами.

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