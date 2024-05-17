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Зеленський: Росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій

Роман Кравець, Євген КізіловП'ятниця, 17 травня 2024, 10:22
Зеленський: Росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій
ілюстративне фото від Міноборони

Зеленський наголосив, що до "бетонної лінії оборони" ворог не дійшов, і те, що так хтось каже, – "це маячня". За його словами, росіяни дійшли тільки до першої лінії.

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Українська правда"

Пряма мова: "Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони (росіяни - УП) приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів".

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Що передувало:

  • 10 травня російські окупаційні війська активізувалися на півночі Харківщини. Ворог окупував низку населених пунктів у "сірій" зоні.
  • Після цього в багатьох українців виникло питання: Чому не спрацювали фортифікаційні споруди, про будівництво яких до цього звітувала влада у східних областях? Виникла підозра, що надійних укріплень не побудували, а гроші розікрали.
  • На тлі цих питань голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що готується звітність щодо фортифікацій в області.

Теми: ФотрифікаціїЗеленськийХарківська областьвійна
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