Зеленський: Росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній фортифікацій

Зеленський наголосив, що до "бетонної лінії оборони" ворог не дійшов, і те, що так хтось каже, – "це маячня". За його словами, росіяни дійшли тільки до першої лінії.

Джерело: Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Українська правда"

Пряма мова: "Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони (росіяни - УП) приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша - не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів".

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