Майже 5 мільйонів доларів ексміністра Ставицького віддали Міноборони

Офіс генпрокурора стягнув на користь Міноборони України 4,8 млн доларів США, що належали ексміністру енергетики та вугільної промисловості часів президенства Віктора Януковича Едуарду Ставицькому.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook, джерела УП

Дослівно Венедіктова: "Стягнули на користь Міністерства оборони України 4,8 млн доларів США. Вони належали міністрові часів президента-утікача.

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Вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я", ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятись від загарбника".

Деталі: Венедіктова не назвала імені ексміністра. Однак, за інформацією УП, йдеться про Едуарда Ставицького, який займав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

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