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Майже 5 мільйонів доларів ексміністра Ставицького віддали Міноборони

"Українська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 18:46
Едуард Ставицький

Офіс генпрокурора стягнув на користь Міноборони України 4,8 млн доларів США, що належали ексміністру енергетики та вугільної промисловості часів президенства Віктора Януковича Едуарду Ставицькому.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook, джерела УП

Дослівно Венедіктова: "Стягнули на користь Міністерства оборони України 4,8 млн доларів США. Вони належали міністрові часів президента-утікача.

Вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я", ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятись від загарбника".

Деталі: Венедіктова не назвала імені ексміністра. Однак, за інформацією УП, йдеться про Едуарда Ставицького, який займав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

Передісторія:

  • В Україні екс-міністр Ставицький оголошений в розшук. У травні 2018 року ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно Ставицького у справі щодо незаконної передачі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" у приватні руки.
  • У березні 2020 року набуло чинності рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
  • Ще у 2014 році стало відомо, що Ставицький став громадянином Ізраїлю і змінив прізвище на Розенберг. Як заявляв колишній генпрокурор Юрій Луценко, для цього Ставицький сфальшував документи про своє походження.

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Теми: СтавицькийВенедіктовагрошіМіноборони
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