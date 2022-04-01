Майже 5 мільйонів доларів ексміністра Ставицького віддали Міноборони

Офіс генпрокурора стягнув на користь Міноборони України 4,8 млн доларів США, що належали ексміністру енергетики та вугільної промисловості часів президенства Віктора Януковича Едуарду Ставицькому.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook, джерела УП

Дослівно Венедіктова: "Стягнули на користь Міністерства оборони України 4,8 млн доларів США. Вони належали міністрові часів президента-утікача.

Вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я", ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятись від загарбника".

Деталі: Венедіктова не назвала імені ексміністра. Однак, за інформацією УП, йдеться про Едуарда Ставицького, який займав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

Передісторія:

В Україні екс-міністр Ставицький оголошений в розшук. У травні 2018 року ГПУ направила до суду обвинувальний акт стосовно Ставицького у справі щодо незаконної передачі комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" у приватні руки.

У березні 2020 року набуло чинності рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Ще у 2014 році стало відомо, що Ставицький став громадянином Ізраїлю і змінив прізвище на Розенберг. Як заявляв колишній генпрокурор Юрій Луценко, для цього Ставицький сфальшував документи про своє походження.