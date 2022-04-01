Американський актор Шон Пенн попросив мільярдерів світу придбати для України винищувачі

Американський актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для України 12 винищувачів, які би переважали за технічними характеристиками російську військову авіацію.

Джерело: twitter-сторінка Пенна, twitter-сторінка Командування Повітряних сил ЗСУ, the Guardian

Деталі: Пенн просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.

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Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.

Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, знадобляться додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новим винищувачем за 3 тижні.

Напередодні ввечері 31 березня командування ПС ЗСУ повідомило англійською мовою на своїй twitter-сторінці, що найбільша потреба для українських захисників наразі полягає у винищувачах четвертого покоління F-15 i F-16, які мають технічну перевагу над старими радянськими літаками. У Командуванні запевнили, що українські пілоти ладні опанувати управління літаками за 2-3 тижні.

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Ветеран Королівських військово-повітряних сил Великої Британії Енді Незервуд прокоментував, що на початку російського вторгнення він не наважився би стверджувати, що українські льотчики готові опанувати управління літаками за 2-3 тижні. Але тепер він каже, що, з огляду на успіхи Повітряних сил ЗСУ, здається, для них немає нічого неможливого.

Проте на заваді можуть стати вимоги законодавства США, що експорт великих обсягів озброєння повинен отримати схвалення Конгресу.

Довідково: Шон Пенн є всесвітньо відомим актором, який здобув дві премії "Оскар" як найкращий актор за фільм "Таємнича річка" 2003 року та "Мілк" 2008 року. Окрім успішної кінокар'єри, він займається політичним активізмом та знімає документальні стрічки про різні значущі суспільно-політичні події у світі. До його думки щодо політичних питань дослухається чимала частина громадськості.

2021 року Пенн почав зйомки документального фільму про російсько-українську війну, яка на той момент охоплювала лише території Донеччини та Луганщини.

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