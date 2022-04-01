Американський актор Шон Пенн попросив мільярдерів світу придбати для України винищувачі
Американський актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для України 12 винищувачів, які би переважали за технічними характеристиками російську військову авіацію.
Джерело: twitter-сторінка Пенна, twitter-сторінка Командування Повітряних сил ЗСУ, the Guardian
Деталі: Пенн просить мільярдерів витратити 300 мільйонів доларів і придбати для України дві ескадрильї винищувачів F-15 чи F-16, які би мали якісну перевагу над російськими винищувачами Су та МіГ.
Також він закликає придбати для України системи для протиракетної оборони на 200 мільйонів доларів, що разом би склало півмільярда доларів.
Водночас актор визнає, що, окрім придбання самих винищувачів, знадобляться додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт. Проте Пенн запевняє, що українські льотчики готові опанувати керування новим винищувачем за 3 тижні.
Напередодні ввечері 31 березня командування ПС ЗСУ повідомило англійською мовою на своїй twitter-сторінці, що найбільша потреба для українських захисників наразі полягає у винищувачах четвертого покоління F-15 i F-16, які мають технічну перевагу над старими радянськими літаками. У Командуванні запевнили, що українські пілоти ладні опанувати управління літаками за 2-3 тижні.
Ветеран Королівських військово-повітряних сил Великої Британії Енді Незервуд прокоментував, що на початку російського вторгнення він не наважився би стверджувати, що українські льотчики готові опанувати управління літаками за 2-3 тижні. Але тепер він каже, що, з огляду на успіхи Повітряних сил ЗСУ, здається, для них немає нічого неможливого.
Проте на заваді можуть стати вимоги законодавства США, що експорт великих обсягів озброєння повинен отримати схвалення Конгресу.
Довідково: Шон Пенн є всесвітньо відомим актором, який здобув дві премії "Оскар" як найкращий актор за фільм "Таємнича річка" 2003 року та "Мілк" 2008 року. Окрім успішної кінокар'єри, він займається політичним активізмом та знімає документальні стрічки про різні значущі суспільно-політичні події у світі. До його думки щодо політичних питань дослухається чимала частина громадськості.
2021 року Пенн почав зйомки документального фільму про російсько-українську війну, яка на той момент охоплювала лише території Донеччини та Луганщини.
Передісторія:
- 24 лютого 2022 року, у першу добу повномасштабної війни Росії проти України, Шон Пенн приїхав до Києва на Банкову особисто підтримати президента Володимира Зеленського. Він також хотів зафіксувати для свого документального фільму доленосні події в історії України та з перших вуст почути інформацію про російське вторгнення, щоби донести правду людям у світі.
- 6 березня в інтерв’ю для американського телеканала CNN Пенн сказав, що він вражений і зворушений мужністю і гідністю опору українського народу та особистою відвагою президента Зеленського, який не залишив Київ, попри значну небезпеку для свого життя.
- 9 березня актор обговорив передачу винищувачів Україні з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, і пообіцяв залучати широку громадськість до цього питання.
- 8 березня польський уряд заявив, що готовий передати для українських Збройних Сил власні винищувачі типу МіГ-29, які залишилися в країні з часів членства в "соціалістичному блоку". Українські льотчики не потребують додаткового тренування для керування такими винищувачами. Польща запропонувала передати винищувачі на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині.
- 9 березня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не підтримують ініціативу польського уряду щодо передачі Україні винищувачів, бо, на думку керівництва Пентаґону, у ЗСУ вдосталь засобів для відсічі російської агресії в повітрі. На противагу, 40 американських сенаторів від Республіканської партії скерували відкритий лист до президента США Джо Байдена із закликом терміново передати Україні винищувачі.