Місто відновлюють: в Ірпінь проводять воду зі столиці
Неділя, 10 квітня 2022, 10:08
У неділю 10 квітня в Ірпені почали прокладати водогін з Києва, а Червоний Хрест виділив на це 20 мільйонів гривень.
Джерело: мер міста Олександр Маркушин у Telegram
Пряма мова Маркушина: "Попри те, що сьогодні неділя, в Ірпені і для Ірпеня протягом дня знову кипітиме робота. Відправляємо чергову групу волонтерів на прибирання міста.
Завершуємо будівництво переправи через річку.
Починаємо прокладати водогін з Києва. У цьому нам допомагає Київводоканал, Житомирводоканал, підрядники".
Деталі: За словами мера, товариство Червоного Хреста для забезпечення ірпінців водою виділило 20 млн грн.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 28 березня стало відомо про звільнення Ірпеня від російських загарбників.
- Макрушин повідомив, що в Ірпені за попередніми даними загинули до 300 цивільних та до 50 військових.
- Він також додав, що протягом щонайменше місяця мешканцям звільненого Ірпеня на Київщині не можна повертатися до своїх домівок.