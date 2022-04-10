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Місто відновлюють: в Ірпінь проводять воду зі столиці

Роман ПетренкоНеділя, 10 квітня 2022, 10:08
розбомблений ірпінь

У неділю 10 квітня в Ірпені почали прокладати водогін з Києва, а Червоний Хрест виділив на це 20 мільйонів гривень.

Джерело: мер міста Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Попри те, що сьогодні неділя, в Ірпені і для Ірпеня протягом дня знову кипітиме робота. Відправляємо чергову групу волонтерів на прибирання міста.

Завершуємо будівництво переправи через річку.

Починаємо прокладати водогін з Києва. У цьому нам допомагає Київводоканал, Житомирводоканал, підрядники".

Деталі: За словами мера, товариство Червоного Хреста для забезпечення ірпінців водою виділило 20 млн грн.

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