Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Місто відновлюють: в Ірпінь проводять воду зі столиці

Роман ПетренкоНеділя, 10 квітня 2022, 10:08
Місто відновлюють: в Ірпінь проводять воду зі столиці
розбомблений ірпінь

У неділю 10 квітня в Ірпені почали прокладати водогін з Києва, а Червоний Хрест виділив на це 20 мільйонів гривень.

Джерело: мер міста Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Попри те, що сьогодні неділя, в Ірпені і для Ірпеня протягом дня знову кипітиме робота. Відправляємо чергову групу волонтерів на прибирання міста.

Реклама:

Завершуємо будівництво переправи через річку.

Починаємо прокладати водогін з Києва. У цьому нам допомагає Київводоканал, Житомирводоканал, підрядники".

Деталі: За словами мера, товариство Червоного Хреста для забезпечення ірпінців водою виділило 20 млн грн.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Теми: ІрпіньводавійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Ірпінь
Мер Ірпеня розказав про долю графіті Бенксі з будинку, який почали зносити
Деокуповані і частково відбудовані: що і за скільки відновили в Ірпені, Бучі та Гостомелі
Викладачка вишу в Ірпені відмовилась вести пари українською. В університеті відреагували
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: