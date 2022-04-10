Город восстанавливают: в Ирпене проводят воду из столицы
Воскресенье, 10 апреля 2022, 10:08
В воскресенье, 10 апреля, в Ирпене начали прокладывать водопровод из Киева, а Красный Крест выделил на это 20 миллионов гривен.
Источник: мэр города Александр Маркушин в Telegram
Прямая речь Маркушина: "Несмотря на то, что сегодня воскресенье, в Ирпене и для Ирпеня в течение дня снова будет кипеть работа. Отправляем очередную группу волонтеров на уборку города.
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Завершаем строительство переправы через реку.
Начинаем прокладывать водопровод из Киева. В этом нам помогают Киевводоканал, Житомирводоканал, подрядчики".
Детали: По словам мэра, общество Красного Креста для обеспечения ирпинцев водой выделило 20 млн. грн.
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Напомним:
- 28 марта стало известно об освобождении Ирпеня от российских захватчиков.
- Макрушин сообщил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.
- Он также добавил, что в течение минимум месяца жителям освобожденного Ирпеня в Киевской области нельзя возвращаться в свои дома.