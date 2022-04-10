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Город восстанавливают: в Ирпене проводят воду из столицы

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 10:08

В воскресенье, 10 апреля, в Ирпене начали прокладывать водопровод из Киева, а Красный Крест выделил на это 20 миллионов гривен.

Источник: мэр города Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Несмотря на то, что сегодня воскресенье, в Ирпене и для Ирпеня в течение дня снова будет кипеть работа. Отправляем очередную группу волонтеров на уборку города.

Завершаем строительство переправы через реку.

Начинаем прокладывать водопровод из Киева. В этом нам помогают Киевводоканал, Житомирводоканал, подрядчики".

Детали: По словам мэра, общество Красного Креста для обеспечения ирпинцев водой выделило 20 млн. грн.

Напомним: 

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Темы: ИрпеньводавойнаРосcия
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