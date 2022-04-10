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Кулеба закликав учених зі всього світу дослідити причини "Бучанської різанини"

Валентина РоманенкоНеділя, 10 квітня 2022, 14:21
Кулеба закликав учених зі всього світу дослідити причини Бучанської різанини
спалені окупантами жителі Бучі. фото Дмитра Ларіна, УП

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав науковців з усього світу дослідити причини звірств російської армії в Бучі на Київщині.

Джерело: Кулеба в Twitter

Деталі: Український міністр звертає увагу, що бучанській трагедії передувала багаторічна російська пропаганда, яка розпалює ненависть і дегуманізує українців.

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Пряма мова: "Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали відчуття російської переваги та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі".

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Передісторія: 

  • 1 квітня стало відомо про звільнення Бучі від російських окупантів. 
  • 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками. 
  • 8 квітня розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі.
  • Вже ідентифіковано багатьох окупантів, які чинили злочини проти цивільного населення містечок на Київщині, Мінцифри обіцяє знайти всіх, хто хоч раз потрапив на камеру.

Теми: Бучавійна
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