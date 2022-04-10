Кулеба закликав учених зі всього світу дослідити причини "Бучанської різанини"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав науковців з усього світу дослідити причини звірств російської армії в Бучі на Київщині.
Джерело: Кулеба в Twitter
Деталі: Український міністр звертає увагу, що бучанській трагедії передувала багаторічна російська пропаганда, яка розпалює ненависть і дегуманізує українців.
Пряма мова: "Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали відчуття російської переваги та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі".
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Передісторія:
- 1 квітня стало відомо про звільнення Бучі від російських окупантів.
- 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежать десятки трупів, деякі з них зі зав'язаними руками.
- 8 квітня розпочалася ексгумація тіл, похованих у братській могилі.
- Вже ідентифіковано багатьох окупантів, які чинили злочини проти цивільного населення містечок на Київщині, Мінцифри обіцяє знайти всіх, хто хоч раз потрапив на камеру.