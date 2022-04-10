Кулеба закликав учених зі всього світу дослідити причини "Бучанської різанини"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав науковців з усього світу дослідити причини звірств російської армії в Бучі на Київщині.

Джерело: Кулеба в Twitter

Деталі: Український міністр звертає увагу, що бучанській трагедії передувала багаторічна російська пропаганда, яка розпалює ненависть і дегуманізує українців.

Пряма мова: "Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали відчуття російської переваги та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі".

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