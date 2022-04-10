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Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины "Бучанской резни"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 14:21
Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины Бучанской резни
сожженные оккупантами жители Бучи. фото Дмитрия Ларина, УП

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира изучить причины зверств российской армии в Буче на Киевщине.

Источник: Кулеба в Twitter

Детали: Украинский министр обращает внимание, что бучанской трагедии предшествовала многолетняя российская пропаганда, разжигающая ненависть и дегуманизирующая украинцев.

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Прямая речь: "Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, питали ощущение российского превосходства и закладывали основы для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче".

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Предыстория:

  • 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от российских оккупантов. 
  • 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. 
  • 8 апреля началась эксгумация тел, захороненных в братской могиле.
  • Уже идентифицированы многие оккупанты, совершавшие преступления против гражданского населения на Киевщине, Минцифры обещает найти всех, кто хоть раз попал на камеру.

Темы: Бучавойна
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