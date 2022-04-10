Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины "Бучанской резни"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира изучить причины зверств российской армии в Буче на Киевщине.

Источник: Кулеба в Twitter

Детали: Украинский министр обращает внимание, что бучанской трагедии предшествовала многолетняя российская пропаганда, разжигающая ненависть и дегуманизирующая украинцев.

Прямая речь: "Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, питали ощущение российского превосходства и закладывали основы для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче".

Знать больше: Начали расстреливать, когда поняли, что Киев им не взять – мэр Бучи Анатолий Федорук

Дьявол носит форму российского солдата. Как пытали в Киевской области

Сафари на людей: 5 историй выживших в Ирпене и Буче

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: