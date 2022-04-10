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Кулеба призвал ученых со всего мира исследовать причины "Бучанской резни"

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 14:21
сожженные оккупантами жители Бучи. фото Дмитрия Ларина, УП

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ученых со всего мира изучить причины зверств российской армии в Буче на Киевщине.

Источник: Кулеба в Twitter

Детали: Украинский министр обращает внимание, что бучанской трагедии предшествовала многолетняя российская пропаганда, разжигающая ненависть и дегуманизирующая украинцев.

Прямая речь: "Буча произошла не за один день. В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, питали ощущение российского превосходства и закладывали основы для этих зверств. Я призываю ученых со всего мира исследовать, что привело к Буче".

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Предыстория:

  • 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от российских оккупантов. 
  • 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. 
  • 8 апреля началась эксгумация тел, захороненных в братской могиле.
  • Уже идентифицированы многие оккупанты, совершавшие преступления против гражданского населения на Киевщине, Минцифры обещает найти всех, кто хоть раз попал на камеру.

Темы: Бучавойна
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