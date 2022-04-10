Турецький уряд запевнив, що не пропустить військові кораблі в Чорне море до кінця війни

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина не пропускатиме військові кораблі країн, які перебувають у стані війни, відповідно до міжнародного права.

Джерело: турецький телеканал TR Haber з коментарем Акара

Пряма мова Акара: "Ми будемо дотримуватися Конвенції Монтре.

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Ми не пропускатимемо військові кораблі в Чорне море".

Довідково: Конвенція Монтре була ухвалена 1936 року. Вона уповноважує турецьку владу блокувати прохід через протоки Босфор і Дарданелли із Середземного моря до Чорного військових суден тих країн, які перебувають у стані війни.

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