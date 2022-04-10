Турецький уряд запевнив, що не пропустить військові кораблі в Чорне море до кінця війни

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина не пропускатиме військові кораблі країн, які перебувають у стані війни, відповідно до міжнародного права.

Джерело: турецький телеканал TR Haber з коментарем Акара

Пряма мова Акара: "Ми будемо дотримуватися Конвенції Монтре.

Ми не пропускатимемо військові кораблі в Чорне море".

Довідково: Конвенція Монтре була ухвалена 1936 року. Вона уповноважує турецьку владу блокувати прохід через протоки Босфор і Дарданелли із Середземного моря до Чорного військових суден тих країн, які перебувають у стані війни.

Передісторія:

Російський військовий флот обстрілює ракетами українські міста з позицій у Чорному морі. Крім того, військові експерти та розвідка припускає, що росіяни можуть спробувати здійнсити висадку морського десанту на Одещині чи Миколаївщині.

27 лютого турецька влада офіційно заявила про заборону проходу військових суден РФ та України із Середземного до Чорного моря через протоку Босфор. Уряд Туреччини пояснив своє рішення положеннями Конвенції Монтре.

Туреччина, зокрема президент Реджеп Таїп Ердоґан, прагне виступити як посередник в мирних перемовинах між Україною та Росією.

Також Туреччина підтримує зусилля з гуманітарної допомоги цивільному населенню та евакуації жителів із блокадного Маріуполя морським маршрутом.

5 квітня дипломатичний персонал посольства Туреччини в Україні повернувся до свого приміщення в Києві.