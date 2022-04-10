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Турецький уряд запевнив, що не пропустить військові кораблі в Чорне море до кінця війни

Денис КарловськийНеділя, 10 квітня 2022, 16:28
Турецький прапор на тлі Стамбула. фото ілюстративне: getty images

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина не пропускатиме військові кораблі країн, які перебувають у стані війни, відповідно до міжнародного права.

Джерело: турецький телеканал TR Haber з коментарем Акара

Пряма мова Акара: "Ми будемо дотримуватися Конвенції Монтре.

Ми не пропускатимемо військові кораблі в Чорне море".

Довідково: Конвенція Монтре була ухвалена 1936 року. Вона уповноважує турецьку владу блокувати прохід через протоки Босфор і Дарданелли із Середземного моря до Чорного військових суден тих країн, які перебувають у стані війни.

Передісторія:

  • Російський військовий флот обстрілює ракетами українські міста з позицій у Чорному морі. Крім того, військові експерти та розвідка припускає, що росіяни можуть спробувати здійнсити висадку морського десанту на Одещині чи Миколаївщині.
  • 27 лютого турецька влада офіційно заявила про заборону проходу військових суден РФ та України із Середземного до Чорного моря через протоку Босфор. Уряд Туреччини пояснив своє рішення положеннями Конвенції Монтре.
  • Туреччина, зокрема президент Реджеп Таїп Ердоґан, прагне виступити як посередник в мирних перемовинах між Україною та Росією. 
  • Також Туреччина підтримує зусилля з гуманітарної допомоги цивільному населенню та евакуації жителів із блокадного Маріуполя морським маршрутом.
  • 5 квітня дипломатичний персонал посольства Туреччини в Україні повернувся до свого приміщення в Києві.

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Теми: Чорне мореТуреччинафлотЧФ Росії
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