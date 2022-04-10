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Турецкое правительство заверило, что не пропустит военные корабли в Черное море до конца войны

Денис КарловскийВоскресенье, 10 апреля 2022, 16:28
Турецкий флаг на фоне стамбула. фото иллюстративное: getty images

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция не будет пропускать военные корабли стран, находящихся в состоянии войны, согласно международному праву.

Источник: турецкий телеканал TR Haber с комментарием Акара

Прямая речь Акара: "Мы будем соблюдать Конвенцию Монтре.

Мы не будем пропускать военные корабли в Черное море".

Справка: Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Она уполномочивает турецкие власти блокировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы из Средиземного моря в Черное военные суда тех стран, которые находятся в состоянии войны.

Предыстория:

  • Российский военный флот обстреливает ракетами украинские города с позиций в Черном море. Кроме того, военные эксперты и разведка предполагает, что россияне могут попытаться произвести высадку морского десанта в Одесской или Николаевской областях.
  • 27 февраля турецкие власти официально заявили о запрете прохода военных судов РФ и Украины из Средиземного в Черное море через пролив Босфор. Правительство Турции объяснило свое решение положениями Конвенции Монтрё.
  • Турция, в частности президент Реджеп Тайип Эрдоган, стремится выступить как посредник в мирных переговорах между Украиной и Россией.
  • Такое Турция поддерживает усилия по гуманитарной помощи гражданскому населению и эвакуации жителей из блокадного Мариуполя по морскому маршруту.
  • 5 апреля дипломатический персонал посольства Турции в Украине вернулся в свое помещение в Киеве.

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Темы: Черное мореТурцияфлотЧФ России
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