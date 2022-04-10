Турецкое правительство заверило, что не пропустит военные корабли в Черное море до конца войны

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция не будет пропускать военные корабли стран, находящихся в состоянии войны, согласно международному праву.

Источник: турецкий телеканал TR Haber с комментарием Акара

Прямая речь Акара: "Мы будем соблюдать Конвенцию Монтре.

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Мы не будем пропускать военные корабли в Черное море".

Справка: Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Она уполномочивает турецкие власти блокировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы из Средиземного моря в Черное военные суда тех стран, которые находятся в состоянии войны.

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