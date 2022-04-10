Дніпропетровщина: голова облради каже "найважчий день", 10 ракет по області
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що через ракетні обстріли російських окупантів та руйнування 10 квітня стало найважчим днем для регіону з початку повномасштабного вторгнення російських військ.
Джерело: telegram-канал Лукашука
Пряма мова Лукашука: "Сьогодні Дніпропетровщина пережила чи не найважчий день за ці 46 діб. Більше десяти ракет, одну з яких було збито, знищений ворожий безпілотник, декілька зруйнованих об‘єктів, один загиблий, постраждалі рятувальники, серед яких – прес-офіцерка Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.
Всім нашим постраждалим – якнайшвидшого одужання. Загарбникам – жорсткого покарання. З останнім наші ЗСУ допоможуть".
Деталі: Він додав, що російських підрозділів на території області немає.
Російські окупанти, за його словами, намагаються захопити втрачені позиції в селі Осокорівка на Херсонщині, що розташоване за 50 кілометрів від Зеленодольська в Криворізькому районі Дніпропетровщини.
Лукашук переконаний, що загарбникам не вдасться вийти на адміністративну межу Херсонської та Дніпропетровської області.
Передісторія:
- Майже всю ніч проти 10 квітня на Дніпропетровщині вили сирени через атаки російських загарбників.
- Підрозділи Збройних сил зранку 10 квітня збили два ворожих безпілотники над Дніпропетровщиною.
- Удень 10 квітня російські окупанти завдали низку ракетних ударів по аеропорту Дніпра. За словами військової адміністрації, інфраструктура летовища була зруйнована вщент.