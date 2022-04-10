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Дніпропетровщина: голова облради каже "найважчий день", 10 ракет по області

Денис КарловськийНеділя, 10 квітня 2022, 21:35
Дим від обстрілів аеропорту в Дніпрі 10 квітня. фото: getty images

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що через ракетні обстріли російських окупантів та руйнування 10 квітня стало найважчим днем для регіону з початку повномасштабного вторгнення російських військ.

Джерело: telegram-канал Лукашука

Пряма мова Лукашука: "Сьогодні Дніпропетровщина пережила чи не найважчий день за ці 46 діб. Більше десяти ракет, одну з яких було збито, знищений ворожий безпілотник, декілька зруйнованих об‘єктів, один загиблий, постраждалі рятувальники, серед яких – прес-офіцерка Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.

Всім нашим постраждалим – якнайшвидшого одужання. Загарбникам – жорсткого покарання. З останнім наші ЗСУ допоможуть".

Деталі: Він додав, що російських підрозділів на території області немає.

Російські окупанти, за його словами, намагаються захопити втрачені позиції в селі Осокорівка на Херсонщині, що розташоване за 50 кілометрів від Зеленодольська в Криворізькому районі Дніпропетровщини. 

Лукашук переконаний, що загарбникам не вдасться вийти на адміністративну межу Херсонської та Дніпропетровської області.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Майже всю ніч проти 10 квітня на Дніпропетровщині вили сирени через атаки російських загарбників.
  • Підрозділи Збройних сил зранку 10 квітня збили два ворожих безпілотники над Дніпропетровщиною.
  • Удень 10 квітня російські окупанти завдали низку ракетних ударів по аеропорту Дніпра. За словами військової адміністрації, інфраструктура летовища була зруйнована вщент.

Теми: Дніпропетровська областьДніпроРосіявійна
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