Днепропетровская область: глава облсовета говорит "самый тяжелый день", 10 ракет по области

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что из-за ракетных обстрелов российских оккупантов и разрушений 10 апреля стало самым трудным днем ​​для региона с начала полномасштабного вторжения российских войск.

Источник: telegram-канал Лукашука

Прямая речь Лукашука: "Сегодня Днепропетровская область пережила самый тяжелый день за эти 46 суток. Более десяти ракет, одна из которых была сбита, уничтожен вражеский беспилотник, несколько разрушенных объектов, один погибший, пострадавшие спасатели, среди которых – пресс-офицер главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка.

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Всем нашим пострадавшим – скорейшего выздоровления. Захватчикам – жесткого наказания. С последним наши ВСУ помогут".

Детали: Он добавил, что российских подразделений на территории области нет.

Российские оккупанты, по его словам, пытаются захватить утраченные позиции в селе Осокоровка на Херсонщине, расположенном в 50 километрах от Зеленодольска в Криворожском районе Днепропетровщины.

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Лукашук убежден, что захватчикам не удастся выйти на границу Херсонской и Днепропетровской области.

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