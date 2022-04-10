Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер Маріуполя розповів, коли і чому залишив місто

Денис КарловськийНеділя, 10 квітня 2022, 22:18
Мер Маріуполя розповів, коли і чому залишив місто
Вадим Бойченко 10 квітня. фото: 0629.com.ua

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що за порадами військової адміністрації виїжджав ночувати за місто, але одного дня не зумів повернутися назад, бо російські окупанти закрили Маріуполь у блокаді.

Джерело: інтерв’ю Бойченка для місцевого видання "0629"

Пряма мова Бойченка: "Взагалі я не збирався залишати місто. Навіть коли мені повідомили, що на мене полюють, навіть коли розстріляли мій дім – не збирався. Мені пояснювали,  що в місто зайшли ДРГ.

Реклама:

Мене попереджали і наполягали. Наказали хоча б не залишатись у місті вночі.

26 лютого ввечері я виїхав з міста до штабу. Ми їхали разом з частиною команди. Вранці 27 лютого ми сіли в машини і вирушили до Маріуполя.

Двоє моїх заступників, яких до речі теж звинувачують, що вони залишили місто, в Маріуполь прорвались 27 лютого. А мій водій затримався на заправці. Там була довжелезна черга, ми затримались на годину. І не встигли проскочити. Під одним з населених пунктів ми потрапили в зону активних бойових дій. Ми думали, що нам – кінець. 

ВІДЕО ДНЯ

Коли розібрались, місцеві тероборонівці заборонили нам їхати далі. Нас просто не впустили до міста через важкі танкові бої. Ми вимушені були повернутись. В'їзд до міста вже був заблокований - росіяни взяли Маріуполь в облогу".

Деталі: Бойченко пояснив, що українська влада попереджала його про наміри окупантів. За його словами, диверсанти хотіли схопити його й примусити взяти участь у відео, де він зізнається у любові до Росії й підтримці окупаційної влади. Або ж примусили би передати владу умовному колаборанту, наприклад, Костянтину Іващенко, щоби "легітимізувати" його в очах мешканців міста.

Мер Маріуполя каже, що він подзвонив голові Донецької військово-цивільної адміністрації Павлу Кириленку й той наказав йому створювати штаб координації гуманітарної допомоги та евакуації населення в іншому місці. 

Він додав, що через двох заступників, які прорвалися в місто, місцева влада координувала питання з надання гуманітарної допомоги та евакуації населення. Зокрема, допомагали уряду й віце-прем’єр-міністерці Ірині Верещук щодо складання маршрутів "зелених коридорів".

Передісторія:

  • Захисники Маріуполя звернулися 10 квітня до президента Володимира Зеленського та воєнного командування надати їм допомогу, зазначивши, що з ними ніхто не виходив на зв’язок упродовж 2 тижнів.
  • Президент сказав міжнародним журналістам, що бої на Донбасі, зокрема битва за Маріуполь, визначать хід війни та майбутнє України та Європи.
  • 4 квітня колаборанти Маріуполя за підтримки російських військових "призначили мером" депутата від партії "ОПЗЖ" Костянтина Іващенка.

Теми: Маріупольвійнамісцева владаевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: