Мер Маріуполя розповів, коли і чому залишив місто

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що за порадами військової адміністрації виїжджав ночувати за місто, але одного дня не зумів повернутися назад, бо російські окупанти закрили Маріуполь у блокаді.

Джерело: інтерв’ю Бойченка для місцевого видання "0629"

Пряма мова Бойченка: "Взагалі я не збирався залишати місто. Навіть коли мені повідомили, що на мене полюють, навіть коли розстріляли мій дім – не збирався. Мені пояснювали, що в місто зайшли ДРГ.

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Мене попереджали і наполягали. Наказали хоча б не залишатись у місті вночі.

26 лютого ввечері я виїхав з міста до штабу. Ми їхали разом з частиною команди. Вранці 27 лютого ми сіли в машини і вирушили до Маріуполя.

Двоє моїх заступників, яких до речі теж звинувачують, що вони залишили місто, в Маріуполь прорвались 27 лютого. А мій водій затримався на заправці. Там була довжелезна черга, ми затримались на годину. І не встигли проскочити. Під одним з населених пунктів ми потрапили в зону активних бойових дій. Ми думали, що нам – кінець.

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Коли розібрались, місцеві тероборонівці заборонили нам їхати далі. Нас просто не впустили до міста через важкі танкові бої. Ми вимушені були повернутись. В'їзд до міста вже був заблокований - росіяни взяли Маріуполь в облогу".

Деталі: Бойченко пояснив, що українська влада попереджала його про наміри окупантів. За його словами, диверсанти хотіли схопити його й примусити взяти участь у відео, де він зізнається у любові до Росії й підтримці окупаційної влади. Або ж примусили би передати владу умовному колаборанту, наприклад, Костянтину Іващенко, щоби "легітимізувати" його в очах мешканців міста.

Мер Маріуполя каже, що він подзвонив голові Донецької військово-цивільної адміністрації Павлу Кириленку й той наказав йому створювати штаб координації гуманітарної допомоги та евакуації населення в іншому місці.

Він додав, що через двох заступників, які прорвалися в місто, місцева влада координувала питання з надання гуманітарної допомоги та евакуації населення. Зокрема, допомагали уряду й віце-прем’єр-міністерці Ірині Верещук щодо складання маршрутів "зелених коридорів".

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