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Мэр Мариуполя рассказал, когда и почему покинул город

Денис КарловскийВоскресенье, 10 апреля 2022, 22:18
вадим бойченко 10 апреля. фото: 0629.com.ua

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что согласно советам военной администрации выезжал ночевать за город, но однажды не сумел вернуться назад, поскольку российские оккупанты закрыли Мариуполь в блокаде.

Источник: интервью Бойченко для местного издания "0629"

Прямая речь Бойченка: "Вообще я не собирался покидать город. Даже когда мне сообщили, что за мной охотятся, даже когда расстреляли мой дом – не собирался. Мне объясняли, что в город вошли ДРГ.

Меня предупреждали и настаивали. Приказали хотя бы не оставаться в городе ночью.

26 февраля вечером я выехал из города в штаб. Мы ехали вместе с частью команды. Утром 27 февраля мы сели в машины и отправились в Мариуполь.

Два моих заместителя, которых кстати тоже обвиняют, что они покинули город, в Мариуполь прорвались 27 февраля. А мой водитель задержался на заправке. Там была длинная очередь, мы задержались на час. И не успели проскочить. Под одним из населённых пунктов мы попали в зону активных боевых действий. Мы думали, что нам конец.

Когда разобрались, местная тероборона запретила нам ехать дальше. Нас просто не впустили в город из-за тяжелых танковых боев. Мы вынуждены были вернуться. Въезд в город уже был заблокирован – россияне взяли в осаду Мариуполь".

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Детали: Бойченко объяснил, что украинские власти предупреждали его о намерениях оккупантов. По его словам, диверсанты хотели схватить его и заставить сняться в видео, где он "признается в любви к России" и выражает поддержку оккупационным властям. Или заставили бы передать власть условному коллаборанту, например, Константину Иващенко, чтобы "легитимизировать" его в глазах жителей города.

Мэр Мариуполя говорит, что он позвонил главе Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Кириленко и тот приказал ему создавать штаб координации гуманитарной помощи и эвакуации населения в другом месте.

Он добавил, что через двух прорвавшихся в город заместителей местные власти координировали вопросы по оказанию гуманитарной помощи и эвакуации населения. В частности, помогали правительству и вице-премьер-министру Ирине Верещук по составлению маршрутов "зеленых коридоров".

Предыстория:

  • Защитники Мариуполя обратились 10 апреля к президенту Владимиру Зеленскому и военному командованию с просьбой оказать им помощь, отметив, что с ними никто не выходил на связь в течение 2 недель.
  • Президент сказал международным журналистам, что бои на Донбассе, в частности, битва за Мариуполь, определят ход войны и будущее Украины и Европы.
  • 4 апреля коллаборанты Мариуполя при поддержке российских военных "назначили мэром" депутата от партии "ОПЗЖ" Константина Иващенко.

Темы: Мариупольвойнаместная властьэвакуация
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