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Вночі ще одна залізнична станція на сході потрапила під обстріл 

Олена РощінаПонеділок, 11 квітня 2022, 08:48
Обстріляний на сході України поїзд, Telegram залізні_зміни

У ніч на 11 квітня залізнична станція на сході України зазнала обстрілу з боку російської армії – це вже друга після Краматорська.

Джерело: керівник Укрзалізниці Олександр Камишін у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вночі ще одна залізнична станція на сході країни потрапила під обстріл російських військ. Вони продовжують прицільно бити по залізничній інфраструктурі.

Ані серед громадян, ані серед залізничників постраждалих немає. Пошкоджено 5 локомотивів, колії та контактна мережа. Але то залізо, відновимо".

Деталі: Населений пункт Камишін не уточнив. 

Він запевнив, що залізниця продовжує працювати за графіком.

Цьому передувало: 8 квітня з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації. Внаслідок цього загинули 57 осіб, 109 осіб поранено.

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Теми: Укрзалізницявійна
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