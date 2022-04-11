Ночью еще одна железнодорожная станция на востоке попала под обстрел
В ночь на 11 апреля железнодорожная станция на востоке Украины подверглась обстрелам со стороны российской армии – это уже вторая после Краматорска.
Источник: руководитель Укрзализныци Александр Камышин в Telegram
Прямая речь: "Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре.
Ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Повреждены 5 локомотивов, пути и контактная сеть. Но это железо, восстановим".
Детали: Населённый пункт Камышин не уточнил.
Он заверил, что железная дорога продолжает работать по графику.
Этому предшествовало: 8 апреля с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации. В результате погибли 57 человек, 109 человек ранены.