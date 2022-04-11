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Ночью еще одна железнодорожная станция на востоке попала под обстрел

Елена РощинаПонедельник, 11 апреля 2022, 08:48
Обстрелянный на востоке Украины поезд, Telegram залізні_зміни

В ночь на 11 апреля железнодорожная станция на востоке Украины подверглась обстрелам со стороны российской армии – это уже вторая после Краматорска.

Источник: руководитель Укрзализныци Александр Камышин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня ночью еще одна железнодорожная станция на востоке страны попала под обстрел российских войск. Они продолжают прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре.

Ни среди граждан, ни среди железнодорожников пострадавших нет. Повреждены 5 локомотивов, пути и контактная сеть. Но это железо, восстановим".

Детали: Населённый пункт Камышин не уточнил.

Он заверил, что железная дорога продолжает работать по графику.

Этому предшествовало: 8 апреля с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации. В результате погибли 57 человек, 109 человек ранены.

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Темы: Укрзализныцявойна
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