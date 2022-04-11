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У Мукачеві демонтували радянський танк

Ірина БалачукПонеділок, 11 квітня 2022, 09:50
Фото mukachevo-rada.gov.ua

У Мукачеві демонтували радянський танк-пам’ятник Т-34, який стояв на вулиці Миру, 3.

Джерело: Мукачівська міська рада та закарпатський письменник Мирослав Дочинець у Facebook

Дослівно міськрада: "У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку.

Рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погоджено виконавчим комітетом Мукачівської міської ради".

 
Фото mukachevo-rada.gov.ua

Деталі: Зазначається, що танк демонтували комунальники, його передадуть на "відповідальне зберігання".

ЗНАЮТЬ ДОРОГУ ТАНКИ... Метал, кажуть фізики, має опір, має втому і межу терпіння. Як і люди. Десятки років мукачівці...

Опубліковано Мирославом Дочинцем Неділя, 10 квітня 2022 р.

У міськраді нагадали, що танк встановили у 1969 році із запасу 128-ої бригади. Відношення до Другої світової війни він не мав. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році, був підбитий та покинутий при форсуванні річки Латориці у Словаччині. 

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Теми: МукачевеРосіявійнаісторія
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