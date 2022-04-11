У Мукачеві демонтували радянський танк
У Мукачеві демонтували радянський танк-пам’ятник Т-34, який стояв на вулиці Миру, 3.
Джерело: Мукачівська міська рада та закарпатський письменник Мирослав Дочинець у Facebook
Дослівно міськрада: "У Мукачеві демонтували пам'ятник радянському танку.
Рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення погоджено виконавчим комітетом Мукачівської міської ради".
Деталі: Зазначається, що танк демонтували комунальники, його передадуть на "відповідальне зберігання".
ЗНАЮТЬ ДОРОГУ ТАНКИ... Метал, кажуть фізики, має опір, має втому і межу терпіння. Як і люди. Десятки років мукачівці...Опубліковано Мирославом Дочинцем Неділя, 10 квітня 2022 р.ВІДЕО ДНЯ
У міськраді нагадали, що танк встановили у 1969 році із запасу 128-ої бригади. Відношення до Другої світової війни він не мав. Оригінал танку, який першим заїхав у Мукачево у 1944 році, був підбитий та покинутий при форсуванні річки Латориці у Словаччині.
Передісторія:
- Раніше влада Мукачева вирішила, що у місті змінять назви вулиць, які мають стосунок до російських діячів.
- Також у Мукачеві ухвалили рішення демонтувати деякі пам’ятники та пам’ятні знаки з метою дерусифікації через військову агресію РФ проти України. Зокрема вже прибрали погруддя Пушкіну.