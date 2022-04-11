В Мукачево демонтировали советский танк
В Мукачево демонтировали советский танк-памятник Т-34, который стоял на улице Мира, 3.
Источник: Мукачевский городской совет и закарпатский писатель Мирослав Дочинец в Facebook
Дословно горсовет: "В Мукачево демонтировали памятник советскому танку.
Решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета".
Детали: Отмечается, что танк демонтировали коммунальщики, его передадут на "ответственное хранение".
ЗНАЮТЬ ДОРОГУ ТАНКИ... Метал, кажуть фізики, має опір, має втому і межу терпіння. Як і люди. Десятки років мукачівці...Опубліковано Мирославом Дочинцем Неділя, 10 квітня 2022 р.
В горсовете напомнили, что танк установили в 1969 году из запаса 128-й бригады. Отношения ко Второй мировой войне он не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании реки Латорица в Словакии.
Предыстория:
- Ранее в городе Мукачево решили именить названия улиц, имеющих отношение к российским деятелям.
- Также в Мукачево приняли решение демонтировать некоторые памятники и памятные знаки с целью дерусификации из-за военной агрессии РФ против Украины. В частности уже демонтировали бюст Пушкину.