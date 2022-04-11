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В Мукачево демонтировали советский танк

Ирина БалачукПонедельник, 11 апреля 2022, 09:50
В Мукачево демонтировали советский танк
Фото mukachevo-rada.gov.ua

В Мукачево демонтировали советский танк-памятник Т-34, который стоял на улице Мира, 3.

Источник: Мукачевский городской совет и закарпатский писатель Мирослав Дочинец в Facebook

Дословно горсовет: "В Мукачево демонтировали памятник советскому танку.

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Решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения согласовано исполнительным комитетом Мукачевского городского совета". 

 
Фото mukachevo-rada.gov.ua

Детали: Отмечается, что танк демонтировали коммунальщики, его передадут на "ответственное хранение".

ЗНАЮТЬ ДОРОГУ ТАНКИ... Метал, кажуть фізики, має опір, має втому і межу терпіння. Як і люди. Десятки років мукачівці...

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Опубліковано Мирославом Дочинцем Неділя, 10 квітня 2022 р.

В горсовете напомнили, что танк установили в 1969 году из запаса 128-й бригады. Отношения ко Второй мировой войне он не имел. Оригинал танка, который первым заехал в Мукачево в 1944 году, был подбит и покинут при форсировании реки Латорица в Словакии.

Предыстория: 

Темы: Мукачеводерусификациядекоммунизацияистория
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