Суд передав арештовану яхту Медведчука АРМА
Суд передав арештовану яхту "Royal Romance" Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами.
Джерело: рішення суду, яке є в розпорядженні УП
Деталі: Рішення виніс 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич.
16 березня 2022 року на це майно Медведчука було накладено арешт у кримінальному провадженні 222016130000000212.
Як писала "Українська правда", п'ятипалубна яхта "Royal Romance" Віктора Медведчука перебувала в порту міста Рієка в Хорватії.
Нагадаємо: Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 стосовно Віктора Медведчука, Володимира Демчишина, Сергія Кузяри та Петра Порошенка про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
Сам кум президента Росії, проросійськи налаштований депутат Верховної Ради Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту після початку війни РФ проти України.
Передісторія:
- 8 липня 2021 року журналісти розслідувачі "Слідство.Інфо" повідомляли що у березні яхта "Royal Romance", якою володіла родина народного депутата від "Опозиційної платформи – "За життя" Віктора Медведчука, змінила власника, аби уникнути українських санкцій,
- Яхтою "Royal Romance" володіла компанія Fregata Marine Ltd, зареєстрована на Маршаллових островах. Її кінцевим бенефіціаром була дружина Медведчука Оксана Марченко.
- За даними ресурсу equasis.org, 31 березня ця яхта стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd теж із Маршаллових островів. Цієї фірми у декларації Медведчука не було.
- Зміна власника трапилася, коли проти Медведчука і його сім’ї почали вводити санкції на майно та активи через підозру у фінансуванні тероризму.