Суд передав арештовану яхту Медведчука АРМА

Суд передав арештовану яхту "Royal Romance" Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами.

Джерело: рішення суду, яке є в розпорядженні УП

Деталі: Рішення виніс 11 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду міста Львова Сергій Гирич.

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16 березня 2022 року на це майно Медведчука було накладено арешт у кримінальному провадженні 222016130000000212.

Як писала "Українська правда", п'ятипалубна яхта "Royal Romance" Віктора Медведчука перебувала в порту міста Рієка в Хорватії.

Нагадаємо: Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 стосовно Віктора Медведчука, Володимира Демчишина, Сергія Кузяри та Петра Порошенка про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.

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Сам кум президента Росії, проросійськи налаштований депутат Верховної Ради Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту після початку війни РФ проти України.

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