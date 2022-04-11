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Суд передал арестованную яхту Медведчука АРМА

Михаил Ткач, Валентина РоманенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 12:00
ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ЧИТАТЕЛЯМИ

Суд передал арестованную яхту "Royal Romance" Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами.

Источник: решение суда, имеющееся в распоряжении УП

Детали: Решение вынес 11 апреля 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда города Львова Сергей Гирич.

16 марта 2022 года на это имущество Медведчука был наложен арест в уголовном производстве 22201613000000212.

 

Как писала "Украинская правда", пятипалубная яхта "Royal Romance" Виктора Медведчука находилась в порту города Риека в Хорватии.

Напомним: Главным следственным управлением Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 22016130000000212 от 19.09.2016 в отношении Виктора Медведчука, Владимира Демчишина, Сергея Кузяры и Петра Порошенко о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

Сам кум президента России, пророссийски настроенный депутат Верховной Рады Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала войны РФ против Украины.

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Предыстория:

  • 8 июля 2021 года журналисты расследователи "Слідство.Інфо" сообщали, что в марте яхта "Royal Romance", которой владела семья народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, сменила владельца, чтобы избежать украинских санкций,
  • Яхтой "Royal Romance" владела компания Fregata Marine Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. Ее конечным бенефициаром была жена Медведчука Оксана Марченко.
  • По данным ресурса equasis.org, 31 марта эта яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd также с Маршалловых островов. Этой фирмы в декларации Медведчука не было.
  • Смена владельца случилась, когда против Медведчука и его семьи начали вводить санкции на имущество и активы из-за подозрения в финансировании терроризма.

Темы: Медведчук
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