Суд передал арестованную яхту Медведчука АРМА

Суд передал арестованную яхту "Royal Romance" Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами.

Источник: решение суда, имеющееся в распоряжении УП

Детали: Решение вынес 11 апреля 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда города Львова Сергей Гирич.

16 марта 2022 года на это имущество Медведчука был наложен арест в уголовном производстве 22201613000000212.

Как писала "Украинская правда", пятипалубная яхта "Royal Romance" Виктора Медведчука находилась в порту города Риека в Хорватии.

Напомним: Главным следственным управлением Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 22016130000000212 от 19.09.2016 в отношении Виктора Медведчука, Владимира Демчишина, Сергея Кузяры и Петра Порошенко о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.

Сам кум президента России, пророссийски настроенный депутат Верховной Рады Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала войны РФ против Украины.

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