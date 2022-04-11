Суд передал арестованную яхту Медведчука АРМА
Суд передал арестованную яхту "Royal Romance" Виктора Медведчука в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами.
Источник: решение суда, имеющееся в распоряжении УП
Детали: Решение вынес 11 апреля 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда города Львова Сергей Гирич.
16 марта 2022 года на это имущество Медведчука был наложен арест в уголовном производстве 22201613000000212.
Как писала "Украинская правда", пятипалубная яхта "Royal Romance" Виктора Медведчука находилась в порту города Риека в Хорватии.
Напомним: Главным следственным управлением Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 22016130000000212 от 19.09.2016 в отношении Виктора Медведчука, Владимира Демчишина, Сергея Кузяры и Петра Порошенко о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.
Сам кум президента России, пророссийски настроенный депутат Верховной Рады Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала войны РФ против Украины.
Предыстория:
- 8 июля 2021 года журналисты расследователи "Слідство.Інфо" сообщали, что в марте яхта "Royal Romance", которой владела семья народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, сменила владельца, чтобы избежать украинских санкций,
- Яхтой "Royal Romance" владела компания Fregata Marine Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах. Ее конечным бенефициаром была жена Медведчука Оксана Марченко.
- По данным ресурса equasis.org, 31 марта эта яхта стала собственностью фирмы Lanelia Holdings Ltd также с Маршалловых островов. Этой фирмы в декларации Медведчука не было.
- Смена владельца случилась, когда против Медведчука и его семьи начали вводить санкции на имущество и активы из-за подозрения в финансировании терроризма.