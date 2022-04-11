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Росіяни погрожують хімічними атаками на Маріуполь

Олена РощінаПонеділок, 11 квітня 2022, 16:16
Едуард Басурін, "Комсомольская правда"

Російський бойовик з окупованого Донецька Едуард Басурін заявив, що українських захисників Маріуполя треба заблокувати на заводі "Азовсталь", а потім застосувати там хімічну зброю.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Спершу ватажок невизнаної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що в районі "Азовсталі" блоковано не менше 1,5 тисячі українських бійців.

Басурін як один із керівників "народної міліції ДНР" заявив, що штурмувати підземні укріплення "Азовсталі" у Маріуполі немає сенсу.

Пряма мова Басуріна: "Там підземні поверхи, тому брати цей об'єкт штурмом сенсу немає. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не зазнає.

Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи – в принципі, це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір".

 

Цьому передувало: Оборонна розвідка Великої Британії вранці 11 квітня повідомила, що є висока ймовірність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у заблокованому Маріуполі.

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У Маріуполі ще залишаються мирні жителі, які опинилися у повній блокаді та гуманітарній катастрофі. Також там мужньо обороняються українські воїни, котрим не вдається надати підтримку силою.

Довідка: Хімічна зброя є зброєю масового ураження, її застосування кілька разів заборонялося різними міжнародними домовленостями.

Теми: МаріупольвійнаРосіяДНР
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