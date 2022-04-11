Россияне угрожают химическими атаками на Мариуполь

Российский боевик из оккупированного Донецка Эдуард Басурин заявил, что украинских защитников Мариуполя надо заблокировать на заводе "Азовсталь", а потом применить там химическое оружие.

Источник: РИА Новости

Детали: Сперва главарь непризнанной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в районе "Азовстали" блокированы не менее 1,5 тысячи украинских бойцов.

Басурин как один руководителей "народной милиции ДНР" заявил, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе смысла нет.

Прямая речь Басурина: "Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет.

Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор".

Этому предшествовало: Оборонная разведка Великобритании утром 11 апреля сообщила, что существует высокая вероятность применения российскими войсками фосфорных боеприпасов в заблокированном Мариуполе.

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В Мариуполе еще остаются мирные жители, которые оказались в полной блокаде и гуманитарной катастрофе. Также там мужественно обороняются украинские воины, которым не удается оказать поддержку силой.

Справка: Химическое оружие является оружием массового поражения, его применение несколько раз запрещалось различными международными договоренностями.