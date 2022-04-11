Єрмак назвав битву за Донбас ключовим моментом війни

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає битву за Донеччину і Луганщину ключовим моментом війни.

Джерело: Єрмак у Telegram

Дослівно: "Битва за Донецьку та Луганську області – це той ключовий момент війни, який змінить багато для всіх.

Для України – це можливість позбавити Росію здатності продовжувати агресію, розбивши їх армію. І змінити безповоротно хід бойових дій.

Для Кремля ця битва – єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини. А для деяких відверто відсталих політичних еліт - можливість продовжити своє існування.

Для Заходу – це також принципова битва, бо від швидкості прийняття рішень по зброї залежить наша перемога. І саме ця швидкість стане маркером ефективності демократичної системи в боротьбі з автократією".

Деталі: Єрмак підкреслив, що Захід не може собі дозволити програти, так само, як і Україна.

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"Для нас – це вітчизняна війна. А в очах західних народів – це війна світла з темрявою, і вони також оцінюють ефективність своїх лідерів у цих подіях", – вважає глава ОП.

Що передувало: У Міноборони вважають, що можливість відновлення наступу російських військ на Київ залежатиме від результату боїв на сході України.