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Ермак назвал битву за Донбасс ключевым моментом войны

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 20:58
Ермак назвал битву за Донбасс ключевым моментом войны
Андрей Ермак, Getty Images

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает битву за Донецкую и Луганскую области ключевым моментом войны.

Источник: Ермак в Telegram

Дословно: "Битва за Донецкую и Луганскую области – это ключевой момент войны, который изменит многое для всех.

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Для Украины это возможность лишить Россию способности продолжать агрессию, разбив их армию. И изменить безвозвратно ход боевых действий.

Для Кремля это сражение – единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины. А для некоторых откровенно отсталых политических элит – возможность продолжить свое существование.

Для Запада – это тоже принципиальное сражение, потому что от скорости принятия решений по оружию зависит наша победа. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией".

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Детали: Ермак подчеркнул, что Запад не может себе позволить проиграть, так же, как и Украина.

"Для нас – это отечественная война. А в глазах западных народов – это война света с тьмой, и они также оценивают эффективность своих лидеров в этих событиях", – считает глава ОП.

Что предшествовало: В Минобороны считают, что возможность возобновления наступления российских войск на Киев будет зависеть от результата боев на востоке Украины.

Темы: Андрей ЕрмаквойнаДонецкая областьЛуганская область
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