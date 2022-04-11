Харківщина: внаслідок обстрілів росіян загинуло 8 людей, зокрема 1 дитина

Чоловік дивиться на знищений житловий будинок у харкові 10 квітня. фото: getty images

Російські окупанти обстріляли Харків та інші населені пункти області вдень, внаслідок чого загинуло 8 людей, зокрема дитина 13 років.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова Синєгубова: "Сьогодні вдень продовжилися обстріли обласного центру, зокрема в районі Холодної Гори, кілька годин тому окупанти вкотре обстріляли Салтівку, влучили у 16-поверхівку.

Унаслідок денних атак по місту та області області, на жаль, є 8 загиблих, в тому числі дитина 13 років. Поранених – 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років".

Деталі: Синєгубов розповів, що о 1:30 ночі російські окупанти розкидали по Харкову з артилерії міни відкладеної дії. Упродовж дня рятувальники знайшли і знешкодили 80 таких мін, які знаходили на горищах, дахах і навіть дитячих майданчиках.

Він підтвердив, що такі міни знаходили в Індустріальному, Київському, немишлянському та ще кількох районах міста.

За словами глави військової адміністрації, українська армія утримує рубежі оборони навколо Харкова, а також на Ізюмському напрямку, де ворожі війська намагаються провести наступ.

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