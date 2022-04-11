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Харьковская область: в результате обстрелов россиян погибли 8 человек, в том числе 1 ребенок

Денис КарловскийПонедельник, 11 апреля 2022, 22:45
мужчина смотрит на уничтоженный жилой дом в харькове 10 апреля. фото: getty images

Российские оккупанты обстреляли Харьков и другие населенные пункты области днем, в результате чего погибли 8 человек, в том числе ребенок 13 лет.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Синегубова: "Сегодня днем ​​продолжились обстрелы областного центра, в частности в районе Холодной Горы, несколько часов назад оккупанты в очередной раз обстреляли Салтовку, попали в 16-этажку.

В результате дневных атак по городу и области области, к сожалению, есть 8 погибших, в том числе ребенок 13 лет. Раненых – 19, среди них двое детей 4 и 9 лет".

Детали: Синегубов рассказал, что в 1:30 ночи российские оккупанты разбросали по Харькову из артиллерии мины отложенного действия. В течение дня спасатели обнаружили и обезвредили 80 таких мин, которые находили на чердаках, крышах и даже детских площадках.

Он подтвердил, что такие мины находили в Индустриальном, Киевском, Немышлянском и еще нескольких районах города.

По словам главы военной администрации, украинская армия удерживает рубежи обороны вокруг Харькова, а также на Изюмском направлении, где вражеские войска пытаются провести наступление.

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Темы: ХарьковХарьковская областьобстрелвойна
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