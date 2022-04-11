Харьковская область: в результате обстрелов россиян погибли 8 человек, в том числе 1 ребенок
Российские оккупанты обстреляли Харьков и другие населенные пункты области днем, в результате чего погибли 8 человек, в том числе ребенок 13 лет.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Прямая речь Синегубова: "Сегодня днем продолжились обстрелы областного центра, в частности в районе Холодной Горы, несколько часов назад оккупанты в очередной раз обстреляли Салтовку, попали в 16-этажку.
В результате дневных атак по городу и области области, к сожалению, есть 8 погибших, в том числе ребенок 13 лет. Раненых – 19, среди них двое детей 4 и 9 лет".
Детали: Синегубов рассказал, что в 1:30 ночи российские оккупанты разбросали по Харькову из артиллерии мины отложенного действия. В течение дня спасатели обнаружили и обезвредили 80 таких мин, которые находили на чердаках, крышах и даже детских площадках.
Он подтвердил, что такие мины находили в Индустриальном, Киевском, Немышлянском и еще нескольких районах города.
По словам главы военной администрации, украинская армия удерживает рубежи обороны вокруг Харькова, а также на Изюмском направлении, где вражеские войска пытаются провести наступление.
Предыстория:
- За 10 апреля россияне убили 10 гражданских жителей, а еще 11 ранили. Спасатели обнаружили тела 6 погибших и 2 раненых от обстрелов российских захватчиков.
- 9 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что российские оккупанты сбрасывают на город авиабомбы на парашютах.