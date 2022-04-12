Пентагон про хімічну зброю в Маріуполі: Поки не можемо підтвердити

Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує CNN

Пряма мова: "Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають занепокоєння, які ми мали щодо потенціалу Росії у використанні в Україні різноманітних засобів боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами".

Деталі: За словами Кірбі, Пентагон уважно стежитиме за ситуацією.

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