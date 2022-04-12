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Пентагон про хімічну зброю в Маріуполі: Поки не можемо підтвердити

Анастасія КалатурВівторок, 12 квітня 2022, 02:30

Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує CNN

Пряма мова: "Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають занепокоєння, які ми мали щодо потенціалу Росії у використанні в Україні різноманітних засобів боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами".

Деталі: За словами Кірбі, Пентагон уважно стежитиме за ситуацією.

Що передувало:

  • В полку "Азов" повідомили, що окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники.
  • Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило УП, що вирогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.
  • Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.

Теми: МаріупольСША
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