Пентагон про хімічну зброю в Маріуполі: Поки не можемо підтвердити

Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.

Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує CNN

Пряма мова: "Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають занепокоєння, які ми мали щодо потенціалу Росії у використанні в Україні різноманітних засобів боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами".

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Деталі: За словами Кірбі, Пентагон уважно стежитиме за ситуацією.

Що передувало:

В полку "Азов" повідомили, що окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники.

Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило УП, що вирогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.