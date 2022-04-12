Пентагон про хімічну зброю в Маріуполі: Поки не можемо підтвердити
Вівторок, 12 квітня 2022, 02:30
Пентагон не може підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі.
Джерело: речник Пентагону Джон Кірбі, якого цитує CNN
Пряма мова: "Ці повідомлення, якщо вони правдиві, відображають занепокоєння, які ми мали щодо потенціалу Росії у використанні в Україні різноманітних засобів боротьби з масовими заворушеннями, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами".
Деталі: За словами Кірбі, Пентагон уважно стежитиме за ситуацією.
Що передувало:
- В полку "Азов" повідомили, що окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники.
- Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило УП, що вирогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.
- Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.