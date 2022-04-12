Пентагон о химическом оружии в Мариуполе: Пока не можем подтвердить
Вторник, 12 апреля 2022, 02:30
Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие в Мариуполе.
Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, которого цитирует CNN
Прямая речь: "Эти сообщения, если они правдивы, отражают беспокойство, которое у нас было насчет потенциала России в использовании в Украине различных средств борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами".
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Детали: По словам Кирби, Пентагон будет внимательно следить за ситуацией.
Что предшествовало:
- В полку "Азов" сообщили, что оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.
- Источник, приближенный к Минобороне Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.
- Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.
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