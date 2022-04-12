Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон о химическом оружии в Мариуполе: Пока не можем подтвердить

Анастасия КалатурВторник, 12 апреля 2022, 02:30

Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие в Мариуполе.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Эти сообщения, если они правдивы, отражают беспокойство, которое у нас было насчет потенциала России в использовании в Украине различных средств борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами".

Реклама:

Детали: По словам Кирби, Пентагон будет внимательно следить за ситуацией.

Что предшествовало:

  • В полку "Азов" сообщили, что оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.
  • Источник, приближенный к Минобороне Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.
  • Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: