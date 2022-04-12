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Пентагон о химическом оружии в Мариуполе: Пока не можем подтвердить

Анастасия КалатурВторник, 12 апреля 2022, 02:30

Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие в Мариуполе.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Эти сообщения, если они правдивы, отражают беспокойство, которое у нас было насчет потенциала России в использовании в Украине различных средств борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами".

Детали: По словам Кирби, Пентагон будет внимательно следить за ситуацией.

Что предшествовало:

  • В полку "Азов" сообщили, что оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.
  • Источник, приближенный к Минобороне Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.
  • Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.

Темы: МариупольСША
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