Пентагон о химическом оружии в Мариуполе: Пока не можем подтвердить

Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие в Мариуполе.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Эти сообщения, если они правдивы, отражают беспокойство, которое у нас было насчет потенциала России в использовании в Украине различных средств борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами".

Реклама:

Детали: По словам Кирби, Пентагон будет внимательно следить за ситуацией.

Что предшествовало:

В полку "Азов" сообщили, что оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.

Источник, приближенный к Минобороне Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.