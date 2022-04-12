Лондон відреагував на повідомлення про хімічну зброю в Маріуполі: Перевіряємо

Британія перевіряє інформацію щодо того, що росіяни могли застосувати хімічну зброю в Маріуполі.

Джерело: міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Twitter

Дослівно: "Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо із партнерами для перевірки деталей.

Будь-яке застосування такої зброї буде безжальною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна (Володимира Путіна, президента РФ – Ред.) та його режиму відповіді".

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