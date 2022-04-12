Лондон відреагував на повідомлення про хімічну зброю в Маріуполі: Перевіряємо
Вівторок, 12 квітня 2022, 05:06
Британія перевіряє інформацію щодо того, що росіяни могли застосувати хімічну зброю в Маріуполі.
Джерело: міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Twitter
Дослівно: "Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо із партнерами для перевірки деталей.
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Будь-яке застосування такої зброї буде безжальною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна (Володимира Путіна, президента РФ – Ред.) та його режиму відповіді".
Передісторія:
- В полку "Азов" повідомили, що окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники.
- Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило УП, що вирогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.
- Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.
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