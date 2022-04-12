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Лондон відреагував на повідомлення про хімічну зброю в Маріуполі: Перевіряємо

Анастасія КалатурВівторок, 12 квітня 2022, 05:06

Британія перевіряє інформацію щодо того, що росіяни могли застосувати хімічну зброю в Маріуполі.

Джерело: міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Twitter

Дослівно: "Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо із партнерами для перевірки деталей.

Будь-яке застосування такої зброї буде безжальною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна (Володимира Путіна, президента РФ – Ред.) та його режиму відповіді".

Передісторія:

  • В полку "Азов" повідомили, що окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники.
  • Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило УП, що вирогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.
  • Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.

Теми: Велика Британія
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