Лондон відреагував на повідомлення про хімічну зброю в Маріуполі: Перевіряємо

Британія перевіряє інформацію щодо того, що росіяни могли застосувати хімічну зброю в Маріуполі.

Джерело: міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у Twitter

Дослівно: "Повідомляється, що російські війська могли застосувати отруйні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо із партнерами для перевірки деталей.

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Будь-яке застосування такої зброї буде безжальною ескалацією цього конфлікту, і ми вимагатимемо від Путіна (Володимира Путіна, президента РФ – Ред.) та його режиму відповіді".

Передісторія:

В полку "Азов" повідомили, що окупанти застосували хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують українські захисники.

Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило УП, що вирогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.

Президент Володимир Зеленський нагадав, що світові лідери обіцяли швидше і жорсткіше реагувати, якщо РФ застосує в Україні хімічну зброю.