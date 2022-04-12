Лондон отреагировал на сообщения о химическом оружии в Мариуполе: Проверяем

Британия проверяет информацию о том, что россияне могли использовать химическое оружие в Мариуполе.

Источник: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter

Дословно: "Сообщается, что российские войска могли применить ядовитые вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей.

Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы потребуем от Путина (Владимира Путина, президента РФ – Ред.) и его режима ответа".

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