Лондон отреагировал на сообщения о химическом оружии в Мариуполе: Проверяем

Британия проверяет информацию о том, что россияне могли использовать химическое оружие в Мариуполе.

Источник: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter

Дословно: "Сообщается, что российские войска могли применить ядовитые вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей.

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Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы потребуем от Путина (Владимира Путина, президента РФ – Ред.) и его режима ответа".

Предыстория:

В полку "Азов" сообщили, что оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.

Источник, приближенный к Минобороне Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.