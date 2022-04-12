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Лондон отреагировал на сообщения о химическом оружии в Мариуполе: Проверяем

Анастасия КалатурВторник, 12 апреля 2022, 05:06

Британия проверяет информацию о том, что россияне могли использовать химическое оружие в Мариуполе.

Источник: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Twitter

Дословно: "Сообщается, что российские войска могли применить ядовитые вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей.

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Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы потребуем от Путина (Владимира Путина, президента РФ – Ред.) и его режима ответа".

Предыстория:

  • В полку "Азов" сообщили, что оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.
  • Источник, приближенный к Минобороне Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.
  • Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.

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Темы: Великобритания
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