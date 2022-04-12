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Ворог планує теракти в Росії, щоб мобілізувати росіян проти України – Буданов

Ірина БалачукВівторок, 12 квітня 2022, 11:39
Ворог планує теракти в Росії, щоб мобілізувати росіян проти України – Буданов
Пожежа на нафтобазі в російському Бєлгороді 1 квітня. Фото РИА Новости

Російські спецслужби готуються влаштувати серію терактів на території Росії та в окупованому Криму для нагнітання антиукраїнської істерії.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Кирило Буданов

Пряма мова Буданова: "Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Бєлгород чи одному з міст Криму".

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Деталі: За його словами, таким чином путінський режим намагатиметься консолідувати росіян проти українців після провалу плану з мобілізації в Росії.

Буданов вважає, що теракти в прикордонних російських областях можуть подавати, як "помсту "українських націоналістів" за Бучу і Краматорськ", а також з метою виправдання жорстокості росіян проти українського мирного населення.

Голова розвідки нагадав, що останніми днями російська влада "дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії".  Зокрема у Бєлгородській і Курській областях активно риють окопи, нагнітають паніку щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп.

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Буданов нагадав, що такий же сценарій Росія використовувала у Чечні – серія "гебешних терактів проти  російських багатоквартирних будинків" стала підставою для знищення Чечні.  

Передісторія: 

  • Вранці 1 квітня стало відомо про пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді, який розташований неподалік українського кордону. Міноборони Великої Британії припускало, що через інцидент російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.
  • Міноборони РФ заявило, що авіаудару по нафтобазі у російському Бєлгороді завдали два українські вертольоти Мі-24, хоча у перші дні війни російське відомство повідомляло, що знищило всю українську авіацію. 
  • У Міноборони України відповіли, що Україна не несе відповідальності за всі катастрофи чи події, що відбуваються на території РФ, зокрема щодо пожежі на нафтобазі у Бєлгороді.
  • Також повідомлялося, що російських окупантів, яких виводили з Чорнобиля, планували перекинути до Бєлгородської області РФ. 

Теми: Росіявійнапровокаціїтеракт
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