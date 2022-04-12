Враг планирует теракты в России, чтобы мобилизовать россиян против Украины – Буданов

Российские спецслужбы готовятся устроить серию терактов на территории России и в оккупированном Крыму для нагнетания антиукраинской истерии.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Кирилл Буданов

Прямая речь Буданова: "Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывами жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма".

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Детали: По его словам, таким образом, путинский режим будет пытаться консолидировать россиян против украинцев после провала плана по мобилизации в России.

Буданов считает, что теракты в приграничных российских областях могут подаваться как "месть "украинских националистов" за Бучу и Краматорск", а также с целью оправдания жестокости россиян против украинского мирного населения.

Глава разведки напомнил, что в последние дни российские власти "всё активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии". В частности, в Белгородской и Курской областях активно роют окопы, нагнетают панику относительно вымышленного наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп.

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Буданов напомнил, что такой же сценарий Россия использовала в Чечне – серия "гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов" стала основанием для уничтожения Чечни.

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