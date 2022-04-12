Враг планирует теракты в России, чтобы мобилизовать россиян против Украины – Буданов
Российские спецслужбы готовятся устроить серию терактов на территории России и в оккупированном Крыму для нагнетания антиукраинской истерии.
Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Кирилл Буданов
Прямая речь Буданова: "Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывами жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма".
Детали: По его словам, таким образом, путинский режим будет пытаться консолидировать россиян против украинцев после провала плана по мобилизации в России.
Буданов считает, что теракты в приграничных российских областях могут подаваться как "месть "украинских националистов" за Бучу и Краматорск", а также с целью оправдания жестокости россиян против украинского мирного населения.
Глава разведки напомнил, что в последние дни российские власти "всё активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии". В частности, в Белгородской и Курской областях активно роют окопы, нагнетают панику относительно вымышленного наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп.
Буданов напомнил, что такой же сценарий Россия использовала в Чечне – серия "гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов" стала основанием для уничтожения Чечни.
Предыстория:
- Утром 1 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, расположенном недалеко от украинской границы. Минобороны Великобритании предполагало, что из-за инцидента российские войска, атакующие Харьков, столкнутся с нехваткой ресурсов.
- В Минобороны Украины ответили, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или происходящие на территории РФ события, в частности относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.
- Минобороны РФ заявило, что авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде нанесли два украинских вертолета Ми-24, хотя в первые дни войны российское ведомство сообщало, что уничтожило всю украинскую авиацию.
- Российских оккупантов, которых выводили из Чернобыля, планировали перебросить в Белгородскую область РФ.