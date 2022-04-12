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Луганщина: морги переповнені, загиблих ховають у дворах багатоповерхівок

Денис КарловськийВівторок, 12 квітня 2022, 18:41
Фото поховань цивільних на Луганщині. фото: сергій гайдай

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в області загиблих людей ховають у дворах багатоповерхових будинків, а морги переповнені.

Джерело: facebook-сторінка Гайдая

Пряма мова Гайдая: "Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Електроенергія з перебоями, або відсутня взагалі. Тіла лежать також у підвалах. Зберігати їх неможливо, тож у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла у нових визначених місцях.

Всі цвинтарі знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі.

Там, куди доступ є - тіла збирають та перевозять до приміських цвинтарів.

Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину.

Прийде час і ми обов‘язково все зробимо по-людськи…

ВІДЕО ДНЯ

Вічна пам‘ять…"

Деталі: У Лисичанську загиблих ховають у братських могилах. 

У Сєвєродонецьку військово-цивільна адміністрація зуміла влаштувати поховання у відносно безпечному місці.

Ями викопують трактором, і загиблих ховають в окремих могилах. Їхні дані заносять до реєстру.

За словами Гайдая, за 48 днів повномасштабної війни Росії проти України в Сєвєродонецьку провели близько 400 поховань загиблих цивільних, із них більшість – опізнані.

У Попасній та Рубіжному через постійні нищівні обстріли російських окупантів неможливо вивезти тіла загиблих. Тож мешканці ховають людей просто у дворах багатоповерхових будинків. Також подекуди тіла залишаються лежати на вулицях.

Читайте також: Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай: Орки знищують усе. Забрати людей навіть неможливо, бо бомблять направо й наліво

Передісторія:

  • Українська розвідка та розвідувальні відомства західних країн очікують посилений наступ російських окупаційних військ на Донбасі. Військова влада закликала всіх мешканців якомога швидше евакуюватися.
  • Військова адміністрація Луганщини заявила 11 квітня, що вони накопичують карети швидкої допомоги та пальне.
  • Найбільші міста Луганщини знаходяться під нищівними артилерійськими обстрілами та повітряними атаками російських окупантів.

Теми: Луганська областьРосіяобстрілДонбас
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