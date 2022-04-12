Луганщина: морги переповнені, загиблих ховають у дворах багатоповерхівок
Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що в області загиблих людей ховають у дворах багатоповерхових будинків, а морги переповнені.
Джерело: facebook-сторінка Гайдая
Пряма мова Гайдая: "Морги у підконтрольних містах переповнені тілами померлих та загиблих цивільних. Електроенергія з перебоями, або відсутня взагалі. Тіла лежать також у підвалах. Зберігати їх неможливо, тож у тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла у нових визначених місцях.
Всі цвинтарі знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі.
Там, куди доступ є - тіла збирають та перевозять до приміських цвинтарів.
Ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якомога більше інформації про людину.
Прийде час і ми обов‘язково все зробимо по-людськи…
Вічна пам‘ять…"
Деталі: У Лисичанську загиблих ховають у братських могилах.
У Сєвєродонецьку військово-цивільна адміністрація зуміла влаштувати поховання у відносно безпечному місці.
Ями викопують трактором, і загиблих ховають в окремих могилах. Їхні дані заносять до реєстру.
За словами Гайдая, за 48 днів повномасштабної війни Росії проти України в Сєвєродонецьку провели близько 400 поховань загиблих цивільних, із них більшість – опізнані.
У Попасній та Рубіжному через постійні нищівні обстріли російських окупантів неможливо вивезти тіла загиблих. Тож мешканці ховають людей просто у дворах багатоповерхових будинків. Також подекуди тіла залишаються лежати на вулицях.
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Передісторія:
- Українська розвідка та розвідувальні відомства західних країн очікують посилений наступ російських окупаційних військ на Донбасі. Військова влада закликала всіх мешканців якомога швидше евакуюватися.
- Військова адміністрація Луганщини заявила 11 квітня, що вони накопичують карети швидкої допомоги та пальне.
- Найбільші міста Луганщини знаходяться під нищівними артилерійськими обстрілами та повітряними атаками російських окупантів.