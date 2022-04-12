Луганская область: морги переполнены, погибших хоронят во дворах многоэтажек

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в области погибших людей хоронят во дворах многоэтажных домов, а морги переполнены.

Источник: facebook-страница Гайдая

Прямая речь Гайдая: "Морги в подконтрольных городах переполнены телами умерших и погибших гражданских. Электроэнергия с перебоями или отсутствует вообще. Тела лежат также в подвалах. Хранить их невозможно, так что в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб прячут тела в новых местах.

Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны.

Там, куда есть доступ – тела собирают и перевозят в пригородные кладбища.

Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке.

Придет время, и мы обязательно все сделаем по-человечески…

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Вечная память…"

Детали: В Лисичанске погибших хоронят в братских могилах.

В Северодонецке военно-гражданская администрация сумела устроить захоронения в относительно безопасном месте.

Ямы выкапывают трактором и погибших хоронят в отдельных могилах. Их данные заносят в реестр.

По словам Гайдая, за 48 дней полномасштабной войны России против Украины в Северодонецке было проведено около 400 захоронений погибших гражданских, из них большинство – опознаны.

В Попасной и Рубежном из-за постоянных сокрушительных обстрелов российских оккупантов невозможно вывезти тела погибших. Так что жители хоронят людей прямо во дворах многоэтажных домов. Также кое-где тела остаются лежать на улицах.

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