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Кабмін проголосував за звільнення Ситника - джерела

Роман Кравець, Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 18:41
Кабмін проголосував за звільнення Ситника - джерела
Артем Ситник. фото Ельдара Сарахмана, УП

Кабінет міністрів на засіданні 12 квітня проголосував за звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Джерело: співрозмовники УП в уряді на умовах анонімності

Деталі: Інформацію підтвердили УП кілька джерел у Кабміні.

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"Розпорядження проголосоване", зазначив один із них. Урядовці знають, що за законом строк повноважень Ситника спливає 16 квітня 2022 року. Причина звільнення невідома.

В пресслужбі НАБУ повідомили, що Ситник перебуває у Києві.

Що передувало: В пресслужбі НАБУ УП роз'яснили, що повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річній термін, визначений законом України "Про Національне антикорупційне бюро України".

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Відтоді  обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Нагадаємо: Навесні 2022 року має відбутися конкурс з обрання директора НАБУ. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Теми: НАБУКабінет міністрів
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