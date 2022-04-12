Кабмін проголосував за звільнення Ситника - джерела

Кабінет міністрів на засіданні 12 квітня проголосував за звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Джерело: співрозмовники УП в уряді на умовах анонімності

Деталі: Інформацію підтвердили УП кілька джерел у Кабміні.

"Розпорядження проголосоване", зазначив один із них. Урядовці знають, що за законом строк повноважень Ситника спливає 16 квітня 2022 року. Причина звільнення невідома.

В пресслужбі НАБУ повідомили, що Ситник перебуває у Києві.

Що передувало: В пресслужбі НАБУ УП роз'яснили, що повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річній термін, визначений законом України "Про Національне антикорупційне бюро України".

Відтоді обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

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Нагадаємо: Навесні 2022 року має відбутися конкурс з обрання директора НАБУ. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.