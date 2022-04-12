Кабмин проголосовал за увольнение Сытника - источники

Кабинет министров на заседании 12 апреля проголосовал за увольнение с должности директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Источник: собеседники УП в правительстве на условиях анонимности

Детали: Информацию подтвердили УП несколько источников в Кабмине.

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"Распоряжение проголосовано", - отметил один из них. Чиновники знают, что по закону срок полномочий Сытника истекает 16 апреля 2022 года. Причина увольнения неизвестна.

В пресс-службе НАБУ УП сообщили, что Сытник находится в Киеве.

Что предшествовало: В пресс-службе НАБУ УП разъяснили, что полномочия Артема Сытника в должности директора НАБУ истекают 16 апреля 2022 года, когда истекает 7-летний срок, определенный законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

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С тех пор обязанности руководителя НАБУ, до избрания нового директора, будет выполнять первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Напомним: Весной 2022 года должен пройти конкурс по избранию директора НАБУ. Антикоррупционщики ранее предостерегали, что действующая власть попытается затянуть этот процесс по той же схеме, по которой уже больше года препятствует избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционой прокуратуры.