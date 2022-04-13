Зеленський назвав протистоянням злу слова Байдена про геноцид в Україні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова президента Сполучених Штатів Джо Байдена про "геноцид" під час війни Росії в Україні.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Справжні слова справжнього лідера Джо Байдена.

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Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу.

Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії".

Що передувало: Байден заявив у вівторок, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "вчиняє диктатор геноцид" в іншій країні.

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Нагадаємо: Байден у березні назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем", а згодом - "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".